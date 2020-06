¿Por qué deberías revisar dos veces antes de subir una fotografía a tus redes sociales?

Si miras el almacenamiento de tu teléfono móvil es probable que el mayor porcentaje de memoria esté siendo utilizado por tus fotografías. Lo que quizá no te has puesto a pensar es que estas imágenes dicen mucho más de ti de lo que podrías imaginar, desde el modelo específico de celular que usas hasta la hora precisa y la ubicación en que fue tomada.

Puede que de momento no te preocupe mucho que toda esa información esté disponible pues podrías pensar que es solo para ti y tu teléfono pero ¿has intentado tomar una captura de pantalla de tus imágenes en redes sociales y revisar los metadatos? Podrías sorprenderte.

De entrada podrían parecer letras y números sin mucho sentido pero, si ha otorgado permiso a la aplicación de la cámara para acceder a tu ubicación, los metadatos de la foto contienen la latitud y la longitud de dónde se tomó la imagen por lo que no es difícil averiguar la locación exacta.

Pero los metadatos no son lo único en lo que deberías pensar. Como reporte The Next Web, las herramientas y técnicas que antes solo estaban disponibles para las agencias de inteligencia ahora están disponibles para los detectives aficionados y pueden utilizarse para revelar información de identificación personal en las fotos, incluso si se han bloqueado los metadatos.

Lee también: ¿Para qué sirven las cámaras de tu teléfono?

E, incluso si se deshabilita este permiso, la ubicación aún puede determinarse utilizando nuevas herramientas y técnicas de investigación inteligentes tomando como referencia edificios, árboles, puentes, y antenas. Y otros elementos más específicos como placas, letreros de tiendas, carteles publicitarios e incluso tu ropa, lo que puede ser un gran indicio de, al menos, en qué país estás.

Esto puede llegar a ser muy aterrador. Recientemente en Japón, una joven estrella del pop fue acosada y agredida por un hombre que identificó en una fotografía un edificio en el reflejo de sus gafas de sol que revelaba dónde vivía.

Y si en este punto crees que, a menos que algún loco se interese en ti estás en peligro, es momento de que te detengas a evaluar lo que normalmente publicas y podría ponerte en riesgo.

Con la tecnología de reconocimiento facial cada vez más accesible no es difícil imaginar que tú, o alguien en tus fotografías, pueda ser fácilmente identificado por organismos como la policía, agencias de investigación internacional o, simplemente sistemas básicos en internet. Piensa por ejemplo que tu celular te puede hacer una galería reconociendo los rostros de las personas con las que más realizas tomas o que Facebook te sugiere etiquetar a alguien cuando lo reconoce en su base de datos.

Lee también: ¿Cómo construir la fotografía perfecta para Instagram?

Y es que, por citar un ejemplo, una startup llamada Clearview AI, reportada por primera vez por The New York Times, afirma haber obtenido más de tres mil millones de caras y sus respectivas identidades de perfiles públicos en YouTube, Facebook y otras grandes plataformas. Y se dice que está tecnología está siendo utilizada, en Estados Unidos por grandes cadenas minoristas, escuelas y centros de entretenimiento.

Si quieres proteger tu privacidad la recomendación antes de publicar una fotografía es verla con cuidado para identificar si hay algún tipo de información confidencial en el fondo que no deseas compartir. No está de más tomar precauciones.