Bandle Tale: A League of Legends Story es el nuevo título de Riot Forge, distribuidora que forma parte de Riot Games a cargo de expandir el universo de LoL a otras plataformas. El juego fue desarrollado por el estudio internacional con sede en Vilna, Lituania, Lazy Bear Games.

Su más reciente lanzamiento es un RPG de creación ambientado en la Ciudad de Bandle, el hogar de los peludos yordles. El juego ya está disponible para Nintendo Switch y PC a través de Steam, GOG y la tienda de Epic Games.

En Tech Bit tuvimos oportunidad de probar Bandle Tale y tras varias horas de juego identificamos algunos puntos clave que alejan a este título de otros contenidos de la exitosa franquicia.

Puntos clave de Bandle Tale, el nuevo juego inspirado en el universo de LoL

La premisa del juego es sencilla y atrapante. Eres un peludo yordle que, tras aprender durante 101 años, desea explorar el mundo más allá de su aldea conectada a través de portales con otras partes de la Ciudad de Bandle.

Esa curiosidad lo lleva a asistir a una fiesta, pero hay un problema y los portales colapsan, lo que provoca caos en la ciudad. Y depende de ti regresar todo a la normalidad.

Foto: Especial

Esta vez no hay oportunidad de jugar con un campeón de League of Legends como tal, eres solo un yordle que puedes personalizar dependiendo tus preferencias, incluido el pronombre con el que se dirigirán a ti.

Sin embargo, eso no quita la aparición de algunos rostros conocidos. En el camino podrás encontrar campeones yordles como Corki, Teemo y Tristana.

Bandle Tale destaca por su estilo pixel art, que dota de encanto y ternura los escenarios y personajes, por lo que es visualmente más disfrutable. La banda sonora también ayuda a crear una atmósfera más amigable y tranquila, algo muy en sintonía con el juego, que en esta ocasión da más peso a un aspecto minimalista y tierno

Foto: Especial

Para que se desarrolle la historia, requieres explorar y completar pequeñas misiones en un espacio delimitado. Algo con lo que aparentemente cualquiera no tendría mucho problema, sin embargo, para avanzar necesitas adquirir ciertas habilidades, así como buscar y recolectar objetos, por lo que puede tomar más tiempo y esfuerzo de lo que parece.

En ocasiones las instrucciones no son del todo claras, por lo que por momentos puedes encontrarte dando vueltas sin saber qué es lo que necesitas para seguir avanzando.

Bandle Tale es un juego que no necesariamente requiere de algún conocimiento específico sobre League of Legends. Resulta un esfuerzo por llevar un poco del exitoso universo a un público que no está familiarizado con él a través de comandos sencillos y un progreso basado en misiones concretas.

Foto: Especial

Por su parte, los fans de LoL pueden verse recompensados por conocer la Ciudad de Bandle e interactuar con los yordles, así como con algunos campeones.

Sin embargo, algunos gamers más experimentados podrían encontrar la dinámica un poco repetitiva y perder su atención después de un par de horas de juego.

