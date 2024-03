Los celulares se han convertido en una herramienta importante para las personas. Si bien son dispositivos de comunicación básica, nos facilitan tareas para el trabajo o la escuela, así que es importante mantenerse al tanto de sus actualizaciones.

Por lo anterior, hoy en Tech Bit te contamos qué celulares son compatibles con el nuevo Android 15, es decir, la decimoquinta versión del sistema operativo Android que muy pronto estará disponible.

Sistema operativo Android. Foto: Unsplash

¿Por qué es importante actualizar el sistema operativo de tu celular?

Android es el sistema operativo más utilizado en el mundo. De acuerdo con cifras de su sitio oficial, acumula alrededor de 2 mil 500 millones de dispositivos activos, contando smartphones y otros aparatos.

Actualizar el sistema operativo permite que tu celular tenga mejor rendimiento, gracias a las nuevas funciones que las versiones anteriores no tenían o no eran compatibles con un modelo en particular.

Asimismo, la actualización brinda mayor seguridad al dispositivo y a los datos que resguarda. Por si fuera poco, ayuda a solucionar errores y vulnerabilidades de la información.

El pasado 16 de febrero se realizó la presentación oficial de Android 15 Developer Preview 1 y en los próximos meses estará disponible para un grupo selecto de celulares. La fecha tentativa es entre agosto y septiembre, aunque sólo algunos usuarios tendrán acceso a ella.

Pixel 8 Pro. Foto: Google

¿Qué celulares son compatibles con Android 15?

Por lo general, este tipo de actualizaciones de Android tardan un año en llegar. Y para este 2024, la compañía ha decidido enlazarlo con el postre Vanilla Icecream o helado de vainilla.

Como lo mencionamos anteriormente, Android 15 legará primero a los celulares Google Pixel. Para el resto de marcas y fabricantes, la actualización estará disponible a finales del año.

Tomando en cuenta dicha información, en seguida te enlistamos algunos terminales compatibles con Android 15:

Pixel 6 y 6 Pro.

Pixel 6a.

Pixel 7 y 7 Pro.

Pixel 7a.

Pixel Fold.

Pixel Tablet.

Pixel 8 y 8 Pro.





