PlayStation 2 cumple 20 años

Este 4 de marzo se cumplen 20 años del lanzamiento del PlayStation 2, una de las consolas más importantes de la industria, ya que se estima que logró vender más de 158 millones de unidades a nivel mundial, junto con un basto catálogo de juegos.

Una de las razones del éxito de esta consola, es que fue la plataforma para lanzar varios juegos que se convirtieron en éxitos de venta, como Kingdom Hearts y Devil May Cry. No obstante, uno de sus mayores aciertos, fue la inclusión de un reproductor de DVD, función que permitió posicionar a la consola como un dispositivo que funcionaba para más actividades, no solo jugar videojuegos.

20 years ago today the PlayStation 2 was born. They grow up so fast! *wipes tear*

What was the greatest PS2 game? pic.twitter.com/ZwoYivRQKg

— PlayStation UK (@PlayStationUK) 4 de marzo de 2020