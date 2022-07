Pasos para que tu navegador se abra por defecto en modo incógnito

Navegar en la red significa dejar un rastro de todas las actividades que realizas en la web. Aquí siempre se guardará un historial de navegación que te indicará cuáles son los sitios que visitas, se almacenarán las cookies y datos de sitios e incluso tus datos personales pueden quedar almacenados en los formularios que llenes.



Esto puede resultar incluso perjudicial para tu seguridad en línea, sobre todo cuando utilizas dispositivos que no son los tuyos. Pero, afortunadamente, el navegador es bondadoso y siempre brinda alternativas para que tu actividad en línea quede protegida.



Por ello, existe el modo incógnito o InPrivate, el cual te permite navegar de forma privada para que las demás personas que utilicen el dispositivo no puedan ver tu actividad. De igual forma con esta opción el historial de navegación, las cookies, datos de sitios e información personal no se almacenará.

Leer también: Se distrae con su celular; no se percata que su perro se había quitado la correa



Sin embargo, para acceder a esta opción tienes que abrir una pestaña nueva cada vez que navegues, lo cual puede resultar bastante tedioso para el usuario. Pero, en Tech Bit, tenemos la solución a este problema, siguiendo estos sencillos pasos lograrás que el navegador abra el modo incógnito por defecto.



¿Cómo abrir el modo incógnito de manera automática?



Antes de configurar tu página web para conseguir que se abra en modo incógnito automáticamente, primero debes crear un acceso directo. Para lograrlo, tendrás que seguir los siguientes pasos:



Haz clic derecho en la pantalla de escritorio y selecciona la opción que dice Nuevo. Posteriormente, pulsa Acceso directo.

Seguidamente selecciona Examinar.

Busca la carpeta en donde esté instalado el navegador de Internet. Si no lo encuentras o no sabes en dónde está, entonces dirígete al icono de tu navegador y da clic derecho para elegir la opción que dice Propiedades y después Destino.

Selecciona el archivo de la aplicación del navegador y posteriormente da clic en Siguiente.

Ahora coloca un nombre al acceso directo que vas a generar y pulsa Finalizar.



Ahora que ya tienes el acceso directo creado, checa cómo se configura en cada navegador.



Google Chrome



Si el navegador que utilizas con regularidad es Google Chrome, entonces sigue estos pasos para modificar el acceso directo para que abra el modo incógnito de manera automática.



Primero debes dar clic derecho en el acceso directo de Chrome que acabas de crear y selecciona la opción que dice Propiedades.

En la pestaña que dice Acceso Directo, elige el campo Destino y agrega un espacio para posteriormente escribir en la ruta ejecutable lo siguiente: -incognito [URL]

La parte de [URL] debes reemplazarla por el enlace que quieras, en este caso sería el link de Google Chrome.

Para finalizar, pulsa la opción que dice Aceptar.



Microsoft Edge



Ahora bien, si tu navegador de preferencia es Microsoft Edge, entonces sigue estos pasos, los cuales no son muy diferentes a los aplicados en Google Chrome.



Haz clic derecho en el acceso directo en el acceso directo de Microsoft Edge y desplázate hasta Propiedades.

En la pestaña de Acceso directo elige Destino y en la donde viene la ruta ejecutable del navegador agrega la leyenda: -inprivate [URL]

Reemplaza la [URL] por el enlace que deseas poner y al final pulsa en Aceptar para que se guarden los cambios.

Mozilla Firefox



Aunque los primeros dos son los navegadores más comunes, algunos usuarios prefieren utilizar Mozilla Firefox. Si este es tu caso, entonces deberás seguir estos pasos;



Pulsa el botón derecho en el acceso directo de Firefox y selecciona propiedades.

Ahora dirígete al campo de Destino y selecciona la pestaña Acceso directo en la que vas a agregar “-private-window [URL]” en la ruta ejecutable del navegador.

Como en los primeros dos casos, deberás sustituir [URL] por el enlace que deseas.

Finalmente pulsa Aceptar.



Opera



Este navegador ofrece un diseño muy distinto a los tres anteriores y no es tan común utilizarlo aunque sí hay usuarios que lo tienen como favorito. Por ello, es importante que sepas cómo puedes lograr que abra el modo incógnito de manera automática.



Para ello sigue estos pasos:

Pulsa el botón derecho en el acceso directo de Opera y selecciona Propiedades.

En la pestaña de Acceso directo pulsa la ruta ejecutable del navegador y agrega: -private [URL]. Recuerda que el [URL] se debe sustituir por el enlace de la web.

Pulsa en Aceptar y listo.



Ahora que ya sabes cómo activar el modo incógnito por defecto, tu privacidad en la web estará más protegida.

Leer también: Asegura que la "explotan" en el trabajo; cámara de seguridad la graba bailando en la oficina



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters