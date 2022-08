Panorama de la adopción de la tecnología en el sector salud

Con la llegada de la pandemia, varios sectores tuvieron que migrar a lo digital para seguir operando y uno de ellos fue el sector salud, el cual tuvo que abandonar los modelos tradicionales y adoptar de forma inesperada soluciones tecnológicas remotas y de telemedicina para continuar brindando atención médica a los pacientes.



La adopción de nuevas tecnologías en el sector salud fue evidente a nivel mundial ya que casi todos los proveedores de cuidados de la salud a nivel global que ofrecen servicios de primera línea han implementado dispositivos IoT o de telemedicina en un 98%.



Además, el 73% de los profesionales de TI en el área de salud han incrementado su gasto anual en tecnología desde 2020.

Las principales inversiones en TI cubren la interconectividad, automatización y administración de datos. Eso según la investigación “Una Inversión Crítica: Tomando el Pulso de la Tecnología en el Cuidado de la Salud”, realizada por SOTI.



De acuerdo con la investigación, la tecnología ha sido un elemento primordial para la medicina moderna, sobre todo después de la pandemia que azotó al mundo en 2020 ya que a pesar del distanciamiento social, con ella se logró mantener la comunicación con los pacientes, además de crear nuevas soluciones para el tratamiento de distintas enfermedades.



“Hemos aprendido que las tecnologías móviles y de IoT, los registros digitales y las soluciones de telemedicina se han convertido en un elemento básico en la medicina moderna, especialmente desde 2020, cuando las normas de distanciamiento social requerían que los pacientes se quedaran en casa”, señaló Michell Escutia, Director Comercial para SOTI LATAM.



Adopción de la tecnología en la medicina de México



Para esta investigación, SOTI encuestó a 1,300 profesionales de TI para la salud en Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Alemania, Suecia, Francia y Australia con el fin de comprender cómo se adaptaron sus organizaciones para atender a los pacientes durante la pandemia provocada por el COVID-19, así como conocer el papel que desempeñó la tecnología en la entrega de resultados de los pacientes y los principales obstáculos a los que se enfrentan.



En el caso de México, hubo una gran adopción de la tecnología para la atención de pacientes pues el 87% de los profesionales mexicanos de TI indicaron que hubo un aumento en el gasto anual de la tecnología desde 2020.

Además, el 86% de los profesionales de TI en el país señalaron que la interconectividad beneficia la atención hacia los pacientes y el 82% está de acuerdo que el uso de inteligencia artificial (IA) permite que el personal médico trate a más pacientes.



Por otro lado, el 98% afirmó que el registro digital del paciente aumenta la eficacia y mejora el intercambio de datos. Como se puede observar, la digitalización beneficia ampliamente a la industria de salud de México y hay una mayor eficacia y una mejor experiencia en el tratamiento con el paciente.



Ante eso Michell Escutia señala “Las organizaciones mexicanas de atención médica han invertido en dispositivos e infraestructura para mejorar la experiencia del paciente”.



Preocupación en la seguridad de datos



A pesar de todos los beneficios que trae la tecnología al sector salud, también hay algunas preocupaciones respecto a la seguridad que puede ofrecer para la protección de la información de los pacientes.



“El desafío es utilizar estas innovaciones de manera correcta y segura para proteger la información del paciente, acelerar la carga de trabajo y mantener informados a los expertos”, señaló Michell Escutia.



Según los datos de SOTI, el 93% de los profesionales de TI para la salud en México están preocupados por la difusión errónea, pérdida, acceso, robo o respaldos inadecuados de la información de los pacientes.



Esta preocupación principalmente se debe a que el 38% de las organizaciones de salud encuestadas sufrieron algún tipo de filtración de datos durante 2020.



Las preocupaciones específicas de seguridad de datos del sector salud son: pérdida de información del paciente con un 53%, difusión de información del paciente sin su consentimiento en un 47% y el robo de información de los pacientes por medio de un hackeo o ciberataque en un 40%.



“Los proveedores de atención médica tienen preocupaciones válidas en lo que respecta al riesgo y la seguridad de los datos, especialmente si el personal no tiene experiencia previa con las nuevas soluciones y la organización no ha invertido en las herramientas de movilidad y capacitación adecuadas”, enfatizó Michelle Escutia.



En relación a esto, el 41% de los encuestados señaló que considera que la seguridad de los datos de los pacientes está más en riesgo que nunca, además que el 33% está de acuerdo que su organización no gasta suficiente dinero en la seguridad de los datos.



Ante ello, Michell Escutia señala que es importante contar con soluciones de seguridad para proteger los datos de los pacientes y permitir que los expertos en TI administren las alertas de seguridad, “una solución de gestión de dispositivos es imprescindible cuando se trata de proteger la privacidad del paciente, actualizar la información en tiempo real, resolver problemas de forma remota y mantener al día los dispositivos médicos para evitar filtraciones de datos o ataques cibernéticos.



La solución de movilidad adecuada debe proporcionar una visibilidad mejorada y permitir que los expertos en TI administren y apaguen de forma remota cualquier dispositivo en caso de una alerta de seguridad”, concluyó el experto.

