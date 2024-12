Alexis Renato Arroyo, mejor conocido como “Ojitos de Huevo”, es un comediante y actor mexicano que, desde pequeño, disfrutaba de hacer reír a la gente.

Este fue el impulso que lo llevó a convertirse en comediante y después a contar su historia a través de una serie de Netflix, con la cual alcanzó reconocimiento internacional. Pero no solo eso, sino que también se convirtió en una figura importante para las personas con discapacidad.

Y es que su condición no lo ha limitado en ningún momento a disfrutar de las actividades que lo hacen feliz como andar en bici o incluso, jugar videojuegos.

Ahora, el comediante no hace de lado la posibilidad de convertirse en el primer streamer de videojuegos ciego. Pero, ¿cómo esto podría ser posible? ¿Una persona ciega jugando videojuegos?

La posibilidad no está nada lejos de la realidad, aunque así lo parezca. Compañías como Xbox han logrado brindarle a las personas con discapacidad la oportunidad para que disfruten de esta actividad sin ninguna limitante.

En este sentido y en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Xbox lanzó una shortfilm en el que participó “Ojitos de Huevo”.

En el cortometraje, además de conocer las herramientas de accesibilidad con las que cuenta Xbox, pudimos apreciar la emoción del comediante al jugar por primera vez un videojuego sin ninguna limitante.

Al respecto, en Tech Bit entrevistamos a Alexis Renato Arroyo, quien nos contó más acerca de su participación en el shortfilm y toda la experiencia que se llevó al usar por primera vez las herramientas de accesibilidad de Xbox.

Entrevista con Alexis Renato Arroyo, “Ojitos de huevo”

¿Qué te motivó a participar en el shortfilm de Xbox y cómo fue esa experiencia para ti?

De entrada, el saber que la accesibilidad está muy presente en diferentes cosas como en consolas de videojuego. Para mí es súper interesante, sobre todo en el caso de la ceguera. Hasta hace unos años era impensable que una persona ciega pudiera jugar.

A mi ya me habían platicado que Xbox tenía algunos juegos inclusivos. De hecho, algunos chavos ciegos, me decían: “Por qué no haces un video jugando, ver cómo es jugar con audiodescripción o cómo le harías tú como ciego para jugar". Y pensé en que algún día lo haría y ahora que Xbox se acercó directamente con nosotros y nos pidieron que formáramos parte de esta campaña en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se me hizo muy interesante.

¿Podrías decirnos algún momento que te haya parecido emotivo al momento de filmar el shortfilm con Xbox y qué significó para ti esa parte?

Pues desde que empiezo a jugar porque la verdad yo no había probado nunca estas herramientas, es la primera vez que yo las utilizaba. Pero ahora que tuve la oportunidad, van a poder notar mi primera reacción al momento en el que estoy interactuando con el control y con el juego. Que estoy sintiendo toda la experiencia de ser un un gamer. Realmente me sentí como un streamer.

Con estas herramientas de accesibilidad que ofrece Xbox, ¿te gustaría convertirte en un streamer en algún momento?

Sí, creo que estaría padre porque al final estamos siendo pioneros en todo. Como persona ciega, al quererme dedicar a este negocio del audiovisual, pienso en por qué no añadir otra rayita más al tigre y decir “ahora es el primer streamer ciego”. Sería un área de oportunidad bastante interesante y sobre todo con una posibilidad muy grande de hacer contenido.

¿Qué es lo que más valoras de estas herramientas y cómo han mejorado tu experiencia de juego?

Pues de entrada que existan y que se esté contemplando a la gente con discapacidad. Este es un público que consume muchísimos videojuegos. Hay “banda” que de repente que es un poquito aislada y que justamente este es su desahogo.

Entonces, creo que es muy padre saber que, no solamente la ceguera, sino que la discapacidad motriz u otro tipo de discapacidades también pueden jugar con estas herramientas.

En el caso de la ceguera, el hecho de tener una narración en pantalla que te va diciendo los menús, lleva la experiencia no solo cuando juegas, sino desde que prendes la consola.

¿Conocerás la historia de otros jugadores que también tienen alguna discapacidad y que han tenido la oportunidad de usar estas herramientas? ¿Qué tan beneficioso ha sido para ellos?

Pues justo con Xbox tuvimos la oportunidad de jugar con David y Emilio. Uno tiene Síndrome de Down y el otro no tiene sus pulgares y además tiene como una escoliosis. Yo creo que sí ha sido muy cómodo y ver cómo ellos se desenvuelven en los videojuegos con las herramientas.

También es muy interesante Sebastián, el chavito ciego que hace de Alexis de niño en la serie de “Ojitos de huevo”. Él también es un gamer, juega muchísimo y me había platicado cómo era su experiencia jugando. Entonces ahí fue que también empezó a crecer mi inquietud.

Desde niño yo compartía con otros niños esa inquietud por los videojuegos teniendo debilidad visual. Era raro porque la mayoría de personas no se podían imaginar que pudieramos jugar videojuegos cuando no había estas herramientas.

Imagínate ahora que las hay, creo que va a crecer mucho más el mercado de gente que juega con discapacidad visual.

¿Hay alguna herramienta de accesibilidad que te gustaría ver en futuros desarrollos de Xbox?

Me parece que los que tienen ahorita son bastante útiles. Sería cuestión de empaparme un poco más y de jugar más, después ya te podría decir qué falta. Pero ahorita ahorita leyendo la campaña, jugando y probándolo, creo que las herramientas que se tienen son bastante completas.

¿Consideras qué Xbox podría ser ejemplo de otras compañías para generar más herramientas de accesibilidad?

Sin duda, creo que Xbox se está haciendo un punto de partida para que otras marcas hagan este tipo de herramientas. Yo creo que Xbox al sacarlo primero, va a ser pionero y quienes estemos con Xbox ya no nos vamos a mover. Pero justamente se trata de romper todas estas barreras, de que todas las marcas se sumen y generen esta accesibilidad a las personas con discapacidad. Entonces por supuesto que Xbox, al ser pionero, va a poner un punto de partida.

¿Qué mensaje te gustaría compartirle a otros jugadores con discapacidad que aún no han tenido la oportunidad de probar estas herramientas?

Que se animen a jugar. De repente creo que hay muchas, ideas o muchos tabús respecto a los videojuegos, pero yo creo que estos son un gran ejercicio mental, de estrategia, de aprender a resolver problemas, a entender otros mundos. Entonces, yo sí creo importante que nos quitemos de tabús y nos acerquemos a encontrar un mundo nuevo.

Los videojuegos son un área de oportunidad para generar catarsis y sentir esa libertad que a veces mucha “banda” no puede sentir.

¿Cómo crees que tu participación en este proyecto de Xbox puede inspirar a otros jugadores con discapacidad?

Hay mucha “banda” que juega, gente con discapacidad que es fan de las consolas, que es fan de los videojuegos y de alguna manera este acercamiento va a motivar a que más gente se acerque a este tipo de herramientas.

¿Algún agradecimiento especial?

No, pues nada, agradecido por este tipo de de espacios, de esfuerzos, tanto de plataformas como de videojuegos. El hecho de que ahora realmente se esté hablando de inclusión y se esté hablando sobre herramientas de accesibilidad pues nos abre mucha brecha al mundo, que es lo que las personas con discapacidad queremos. Que los entornos sean menos discapacitantes y realmente para generar la inclusión, pues se necesita de todos y de todas.

¿Cuáles son las herramientas de accesibilidad con las que cuenta Xbox?

Por décadas, esta actividad estuvo lejos de ser parte de la actividad diaria para este sector de la población, pero hoy en día es una posibilidad de entretenimiento e incluso terapia.

Actualmente, Xbox cuenta con diferentes herramientas de accesibilidad como el Xbox Adaptive Controller, lanzado en 2019 y que funciona como un controlador inalámbrico que se puede conectar a botones, interruptores, soportes y joysticks externos. Con ello, los jugadores con movilidad limitada tiene una forma asequible de jugar, además, es fácil de configurar.

Imagen: especial

Además, Xbox lanzó las etiquetas de características que están diseñadas para que los jugadores con discapacidades puedan determinar con mayor facilidad si un juego es adecuado a ellos.

Y no olvidemos Xbox Accessibility Insider League (XAIL), el cual es un programa que ofrece a los jugadores la opción de proporcionar comentarios sobre accesibilidad directamente a los equipos de ingeniería o desarrollo de juegos de Xbox.

