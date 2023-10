En las últimas horas, Netflix ha estado en el ojo público pues ahora los internautas quieren saber si la plataforma de streaming subirá sus precios a nivel mundial. Y aunque Netflix no ha lanzado ningún comunicado al respecto, The Wall Street Journal ha revelado que este noticia podría llegar próximamente.

Según algunas fuentes cercanas a Netflix, declararon al periódico estadounidense, que la plataforma está considerando aumentar sus precios en los planes sin publicidad de manera gradual, es decir, los planes Estándar y Premium serían los afectados en la decisión que pueda tomar la compañía.

Imagen: Unsplash

Por otro lado, todo parece indicar que Estados Unidos y Canadá serán los primeros países en recibir dicho aumento. Además, de acuerdo con WSJ, este aumentó se hará una vez que termine la huelga de actores y guionistas de Hollywood.

¿Cuándo entraría en vigor los nuevos precios?

Netflix no ha dado ningún comunicado respecto al precio de los planes de suscripción, por lo que aún no es un hecho que vaya a suceder ni en qué fecha será. Aunque The Wall Street Journal aseguró que sería después de que terminara la huelga de actores en Hollywood.

Sin embargo, por el momento, es importante estar atentos a la información que revele la compañía en sus sitios oficiales.

¿Netflix planea subir el precio de sus planes a nivel global? Esto sabemos. Imagen: Unsplash.

La última vez que Netflix aumentó sus costos en la República Mexicana fue en 2021 debido a un impuesto digital. Desde esa fecha, los precios vigentes actualmente son:

Plan estándar con anuncios : 99 pesos al mes

: 99 pesos al mes Plan básico: 139 pesos al mes

139 pesos al mes Plan estándar: 219 pesos al mes

219 pesos al mes Plan premium: 299 pesos al mes

Si la información resulta real, esta sería la segunda vez que se realiza un aumento al precio de los planes de Netflix en México.

