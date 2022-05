Netflix empezaría a transmitir contenidos en vivo

Netflix puede estar expandiéndose a la transmisión en vivo. Según un informe del medio norteamericano Deadline, Netflix está trabajando actualmente en una opción de transmisión en vivo para especiales de stand-up y otro contenido en vivo.



Netflix podría transmitir programas en vivo

Como señaló Deadline, el soporte para transmisiones en vivo podría abrir la posibilidad de que Netflix transmita programas en vivo, como la que recientemente realizó el reality show de bienes raíces Selling Sunset , así como habilitar la votación en vivo para programas de competencia.



Netflix también podría usar la función para transmitir especiales de comedia en vivo. Este año, Netflix celebró su primer festival de comedia en vivo y en persona, llamado Netflix Is a Joke Fest.

El evento con sede en Los Ángeles duró varios días y contó con la participación de más de 130 comediantes populares, incluidos Ali Wong, Bill Burr, Jerry Seinfeld, John Mulaney y más. Netflix está programado para comenzar a transmitir algunos de los programas que grabó en el evento a finales de este mes y hasta junio, pero una opción en vivo podría brindarles a los usuarios en casa la posibilidad de ver programas a medida que se desarrollan.

Disney Plus, innovando en el servicio

Hasta el momento, no se sabe mucho sobre la próxima función de Netflix. Disney Plus, uno de los mayores rivales de Netflix, ya se ha metido en las transmisiones en vivo. En febrero, Disney Plus transmitió una presentación en vivo de los Premios de la Academia, una novedad para el servicio. También se ha convertido en el nuevo hogar de la serie de competencia de baile de celebridades, Bailando con las estrellas, que debutará como una serie en vivo en la plataforma a finales de este año.



En el informe de ganancias más reciente de Netflix, el servicio de transmisión informó que perdió suscriptores por primera vez en más de una década, mientras que Disney Plus logró agregar 7.9 millones de nuevos usuarios en el primer trimestre de 2022. Para ayudar a contrarrestar la caída en los ingresos y suscriptores, Netflix ha insinuado la posibilidad de tomar medidas enérgicas contra el uso compartido de contraseñas, así como agregar una opción de transmisión más barata con publicidad.



