NBA 2K21 será más caro en PS5 y Xbox Series X

#Gamers

Si eres fans de los videojuegos, esto puede que te interese. Tanto Sony como Microsoft han señalado que sus consolas de nueva generación serán compatibles con títulos de consolas pasadas, no obstante aún no han mencionado cual podría ser la diferencia de coste entre un juego para una consola y otra.

Sony ha anunciado que docenas de juegos populares de PS4, incluidos los 100 más jugados, funcionarán en la PS5.

Por su parte, Microsoft está promoviendo su iniciativa de "entrega inteligente", que permite a los jugadores comprar un juego una vez y usarlo en cualquiera de sus consolas Xbox One o Series X. También tiene un esquema de "jugar en cualquier lugar" que permite a los jugadores acceder a un juego comprado tanto en una consola Xbox como en una PC con Windows.

Leer también: Facebook admite que entregó datos a desarrolladores externos

En ese sentido, algunos títulos tendrán la conversión solo por tiempo limitado, mientras que otros pedirán pagar un poco más. Ese será el caso de NBA 2K21.

El juego base saldrá a la venta el 4 de septiembre en PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC y Google’s Stadia por un costo de 59.99 dólares. Sin embargo y es dónde se debe poner especial atención, si adquieres esa versión, no accederás gratis a la actualización para PS5 y Xbox One Series X.

Sin embargo, aún existe una vía para que puedas tener el título en consolas de nueva generación, ya que también se pondrá a la venta una “Mamba Forever Edition”, que costará 99.99 dólares, y contará con bonus especiales y una colección digital de Kobe Bryant. Es así que si te decantas por esta versión (40 dólares más cara) en PS4 y Xbox One, podrás acceder sin costo a la versión de PS5 y Xbox Series X, que saldrá a la venta a fines de 2020.

Asimismo, cabe señalar que la versión para ambas futuras consolas tendrá un precio de 69.99 dólares y también ambas consolas tendrán la “Mamba Forever Edition”, título que contará con una portada especial de Kobe además de que tendrá de regalo la edición estándar del juego para PS4 y Xbox One.

Dicho lo anterior, si tienes pensado adquirir ya sea un PS5 o un Xbox Series X y deseas jugar NBA 2K en alguna de las consolas, es mejor que esperes al lanzamiento.

Leer también: Este guante traduce el lenguaje de señas a texto en tiempo real

Es así que el desarrollador del título, se convirtió en la primera compañía en revelar cómo va a fijar el precio del software para las consolas de próxima generación, de acuerdo con el portal BBC.

Por su parte, Sony y Microsoft aún no han revelado cuánto planean cobrar por el nuevo hardware.

Un analista dijo que no era inusual que los nuevos juegos de consola tengan un precio premium.

Pero es un factor adicional que los jugadores deben considerar en un momento en que las finanzas están bajo presión debido a la pandemia de coronavirus.

"Es común que los juegos en nuevas plataformas cuesten más que las plataformas anteriores, pero la situación se hace más compleja debido a la compatibilidad con versiones anteriores en Xbox Series X y PS5", dijo Piers Harding-Rolls de la consultora Ampere Analysis a la BBC.

Si bien 2K publica los precios recomendados, los minoristas pueden decidir cobrar diferentes cantidades por el juego.