Modo oscuro de WhatsApp, un problema para personas daltónicas

Por si no te habías enterado, WhastApp lanzó oficialmente la opción de modo oscuro esta semana, hecho que puso felices a millones de usuarios en todo el mundo. Sin embargo también hay otros que no están disfrutando nada la función, como los daltónicos.

El modo oscuro en las distintas aplicaciones está diseñado para reducir el cansancio visual de los usuarios cuando utilizan la aplicación en lugares con poca luz. Asimismo puede reducir el consumo de batería.

WhastApp afirmó que antes de lanzar esta característica realizó diversas pruebas para garantizar la legibilidad de los mensajes, razón por la cual no optó por una combinación blanco y negro, sino por un fondo gris oscuro y colores poco brillantes.

Sin embargo en un mensaje que un usuario hizo llegar al portal especializado en tecnología, WABetaInfo, señala que tiene problemas con el modo oscuro debido a su daltonismo pues aunque las burbujas de mensaje tienen dos colores, uno para los enviados y otro para los recibidos, él los ve del mismo color.

El usuario señala que es muy difícil ponerse en contacto con WhatsApp por lo que espera que el medio pueda ayudarlo a visibilizar su problema y que las personas daltónicas obtengan una solución para este inconveniente.

I've just received this report for the new dark theme implemented in @WhatsApp.

Anyone with the same situation? If so, what do you think about?

It's a bit sad for him pic.twitter.com/gSekOZkW3P

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 4, 2020