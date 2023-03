Microsoft presentará su IA para Office el 16 de marzo

Ahora que Microsoft describió cómo la IA remodelará la búsqueda de Bing, está listo para detallar cómo la tecnología influirá en su lugar de trabajo.



Future of Work with AI



La compañía llevará a cabo un evento sobre el "Futuro del trabajo con inteligencia artificial" el 16 de marzo. Si bien Microsoft no dio detalles de lo que implicará la noticia, el CEO Satya Nadella y el líder de Microsoft 365, Jared Spataro, están organizando la presentación.



Una filtración del pasado mes de febrero publicada por el sitio especializado The Verge, sugirió que Microsoft podría presentar versiones equipadas con inteligencia artificial de las aplicaciones de Microsoft 365 como Outlook y Word.



Si bien no se conoce la funcionalidad exacta, el portal The Information afirmó que Outlook podría usar IA para mejorar los resultados de búsqueda y sugerir respuestas por correo electrónico. Word, mientras tanto, puede hacer sugerencias de escritura.



Funciones de IA



La compañía está lanzando algunas funciones de IA orientadas a la empresa. Dynamics 365 y Viva Sales ahora tienen un "Copiloto" de IA que ayuda a responder chats y correos electrónicos de clientes, resumir reuniones de Teams y explorar datos de marketing.



Estos se basan en un servicio Azure OpenAI existente donde las funciones de Microsoft 365 que se rumorean pueden basarse en el modelo Prometheus AI utilizado en Bing.



Microsoft e inteligencia artificial



Es importante señalar que esta expansión no será para nada una sorpresa. Microsoft ha estado integrando IA en servicios como Teams durante un tiempo y ha estado invirtiendo en OpenAI durante años.



Recientemente se comprometió con un acuerdo de financiación de un año por un valor de 10 mil millones de dólares y hará que Microsoft aloje los servicios en la nube de OpenAI.



La empresa está en una carrera para establecerse como líder en IA, y el evento probablemente respaldará esa estrategia.





Mercado con competencia



Otras empresas están incorporando ChatGPT de OpenAI directamente en sus productos. Mientras tanto, Google ha presentado a Bard como su equivalente de ChatGPT en medio de preocupaciones informadas de que la IA podría representar una amenaza para su negocio principal de búsqueda.



En teoría, un uso ampliado de la IA podría ayudar a Microsoft a defenderse de sus rivales y tomar la delantera en el uso de la tecnología incipiente.

