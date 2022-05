Contar con herramientas de ciberseguridad que protejan la información privada de las empresas u organizaciones es sumamente importante debido a los crecientes ataques cibernéticos y usurpaciones de identidad que han surgido recientemente.



Tan solo durante el primer trimestre del 2022, en México se detectaron 80 mil millones de intentos de ciberataques, una cifra bastante alta que pone en peligro los datos confidenciales de las empresas y su ciberseguridad.

Ante ello, varias consultorías han aterrizado al país con el fin de ofrecer sus servicios de ciberseguridad para que empresas u organizaciones logren defenderse de las amenazas que los rodean como ataques de ransomware, adware y estafas.



Herramientas para evaluar riesgos tecnológicos



OCD-TECH MX es una consultoría que llegó a México para proporcionar las herramientas necesarias que las empresas necesitan para evaluar los riesgos tecnológicos que puedan correr y buscar soluciones a estos riesgos.



En Tech Bit entrevistamos a Eduardo Montoya, director de OCD-TECH México y Michael W Hammond, CEO de OCD-TECH en Estados Unidos, quienes hablaron acerca de la iniciativa de ODC-TECH para proporcionar a las empresas el asesoramiento sobre seguridad y auditoría de TI para que puedan tomar decisiones informadas basadas en los riesgos que existen a su alrededor.



¿Qué es ODC-TECH MX?



Recientemente, la firma OCD-TECH arribó a México con el fin de proveer sus servicios de ciberseguridad al mercado mexicano. OCD-TECH fue fundada en Boston, Massachusetts y durante más de 15 años ha evaluado los riesgos tecnológicos que corren las empresas y los controles existentes para mitigar estos.



“Somos una firma especializada en auditoria de ciberseguridad, controles de IT, administración de acceso privilegiado y aseguramiento de cumplimiento de normativas de ciberseguridad para ambientes altamente regulados como ambientes financieros, de salud, educativos principalmente de garantía para salvaguardar los datos personales”, indicó Eduardo Montoya, CEO de OCD-TECH MX.



Ahora, como una forma de expandirse, han abierto su camino al mercado mexicano en materia de ciberseguridad, para ofrecer soluciones a empresas u organizaciones que deseen mantener su información a salvo.



"En el país encontramos una necesidad que nosotros podemos cubrir. Esta es la razón por la cual hemos decidido abrir una oficina en México con personal localizado en el país que sea capaz de atender los controles únicos y el panorama específico de México en términos de ciberseguridad”, afirmó Michael W. Hammond, CEO de OCD-TECH EU.



Entre los servicios que ofrece OCD-TECH se encuentran: Reportes SOC, los cuales consisten en proporcionar una base de controles y pruebas que permiten que la organización sea auditada una vez, en lugar de por cliente.



También ofrecen servicios de asesoría de TI que ayuda a los clientes a obtener información sobre los riesgos de su TI y mitigar estos. De igual forma, permite que las empresas actúen en cumplimiento con el gobierno en materia de ciberseguridad.



Su compromiso es garantizar que sus clientes estén a salvo de cualquier vulnerabilidad; “Nuestra práctica y en especial nuestro acercamiento a los controles de TI son disruptores en el mercado mexicano por lo que ofrecemos una especialización que le permita a nuestros clientes garantizar el cumplimiento de dichos controles”, subrayó Eduardo Montoya.



¿Por qué es importante la ciberseguridad de las empresas?



Después de que inició la cuarentena, los ataques cibernéticos se volvieron comunes dentro de las empresas debido a las precarias condiciones de ciberseguridad con las que contaban.



Con ello, mucha información quedó vulnerable y los ciberdelincuentes la aprovecharon para hacer mal uso de esta.



Por ello, las empresas ya no vieron más a la ciberseguridad como un plan a largo plazo, sino más bien como una necesidad que debía cubrirse. Esto llevo a las firmas a acercarse con consultorías que les dieran las soluciones necesarias para enfrentar el panorama de inseguridad que estaban viviendo.



“La razón principal es porque el panorama de ciberseguridad en el mundo ha cambiado dramáticamente, en particular desde la pandemia, ciberseguridad dejó de ser un pensamiento a largo plazo y se convirtió en una necesidad inmediata. Hoy por hoy las empresas tienen que ser muy conscientes de cómo van a responder si los atacan. Esos ataques pueden ser internos o externos, la realidad es que arriba del 90% de las amenazas en ciberseguridad son internas es por esto que todas las empresas han cambiado su actitud respecto a ciberseguridad y presupuesto que asignan al mismo. Lejos de ser un gasto, sirve como una inversión”, comentó Eduardo Montoya.



Por ello, en OCD-TECH MX buscan brindarles soluciones a las empresas a un bajo costo, el cual garantiza que los profesionales con los que trabajan cuentan con el entrenamiento necesario para que los clientes se sientan seguros.



“La razón por la que podemos mantener a nuestros clientes con bajos costos es porque no gastamos en grandes edificios, nosotros preferimos entrenar a nuestros profesionales para que les den un mejor servicio a nuestros clientes”, afirmó Michael W. Hammond.



¿Qué sigue para OCD-TECH MX?



Después de su llegada a México, OCD-TECH MX espera seguir creciendo: “Apuntamos hacia el crecimiento, continuaremos escribiendo artículos en nuestro sitio web, incrementando nuestro posicionamiento orgánico en Internet y asistiendo a eventos para conocer de primera mano las necesidades específicas de la industria”, puntualizó Eduardo Montoya.



Igualmente, esperan que en los próximos años puedan expandirse a otros lugares de América Latina, “Sí tenemos los planes de expandirnos a Latinoamérica. Actualmente estamos en Estados Unidos y ahora en México, y por supuesto que estamos ya en conversaciones para introducirnos a otros países de Latinoamérica”, dio a conocer Eduardo Montoya.



