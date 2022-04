Metaverso, un mercado en constante crecimiento

La inversión en el metaverso se multiplicará por 10 tan solo en 2022. Según proyecciones de la agencia Human Connections Media, este mercado representará 800 mil millones de dólares en los próximos dos años gracias al éxito de los NFTs (Non-Fungible Tokens) y las criptomonedas.



Metaverso y blockchain



“El metaverso no sería posible sin criptomonedas y el blockchain. Esta tecnología también hace posible la existencia de los NFTs o activos digitales, que podemos asociar a ‘assets’ o productos digitales”, se lee en el mencionado reporte “Metaverso ¿Cómo nos cambiará la vida?”.

Leer también: Netflix: ¿Cuánto más tendré que pagar si comparto mi contraseña?



“Cada vez más personas apuestan por crear avatares en mundos virtuales. Se espera que más del 50% de las actividades diarias en 2025 se realizarán en el metaverso, desde el entretenimiento hasta el trabajo, coincidiendo con el avance de la madurez tecnológica”, afirma Human Connections Media.



En ese sentido diversas empresas tecnológicas ya han mostrado interés en otro tipo de tecnologías, las inmersivas. Por ejemplo, Apple ya se encuentra desarrollando gafas de realidad virtual con nuevas funciones basadas en la realidad aumentada.



“Sin embargo, Apple parece tener un concepto de metaverso diferente al que propone Meta, ya que la idea de su visor es que las y los usuarios puedan jugar, comunicarse y consumir contenido solamente en momentos ocasionales y no durante todo el día. Se trata de una estrategia diferente a la de Meta, esta empresa pretende que el usuario pueda, incluso, asistir a conciertos o comprar de manera virtual usando su dispositivo Oculus”.



Las marcas y el metaverso



Human Connections Media afirma que con el metaverso se abren enormes oportunidades para las marcas para aumentar sus ventas, aunque también surgirán varios desafíos, ya que hay muchas maneras en las que pueden entrar al metaverso:



Por ejemplo, “los NFT han sido un punto de entrada para los especialistas en marketing en el metaverso, con marcas desde Taco Bell hasta Crockpot intentando crear estos tokens. Otra oportunidad puede ser asociarse con plataformas como Roblox, Decentraland y The Sandbox para crear experiencias de marca”, se lee en el reporte.



Con Roblox, ejemplifica Human Connections, una marca puede crear un mundo en torno a un tema específico y luego invitar a los usuarios a habitar sus atracciones, que pueden ser cualquier cosa, desde minijuegos hasta fiestas de barrio y tiendas virtuales.



“Nike creó ‘Nikeland’ en Roblox, todo un mundo dedicado a la empresa de calzado. Chipotle y Hyundai también construyeron mundos de marca en la plataforma, al igual que una serie de minoristas de moda, como Ralph Lauren, Forever 21 y Gucci”.



Acceso comercial al metaverso



Otra manera de acceder al metaverso es a través de métodos de publicidad, digamos “más tradicionales”. Por ejemplo, puede ser mediante el patrocinio de eventos. Al respecto, ya artistas como Justin Bieber y Ariana Grande han organizado conciertos en plataformas virtuales, atrayendo a millones.



“Algunas marcas de moda están apostando por presentar sus nuevas colecciones en el metaverso. Organizan eventos inmersivos en los que las y los asistentes pueden crear su propio doble digital y disfrutar de un sorprendente desfile virtual, con sus avatares como protagonistas, se explica en el mencionado reporte sobre metaverso.



Otras marcas apuntan a la creación de prendas que solo se pueden usar en entornos virtuales. Balenciaga ha introducido sus productos en Fortnite, Gucci ha vendido prendas de colección como NFT. Inlcuso algunas marcas de moda alta gama han encontrado la oportunidad de usar el metaverso como un laboratorio de testeo; antes de producir realmente productos físicos, una práctica que ha resultado muy ventajosa no solamente del punto de vista comercial, sino también del cuidado del medio ambiente.



Principales desafíos



En cuanto a los desafíos, los principales están relacionados con la falta de desarrollo tecnológico e infraestructura. Algunos de estos problemas son históricos como la latencia -se trata del retardo en la inmersión del mundo virtual, que debe ser el mínimo para no ocasionar mareos- además del ancho de banda; se necesitará uno mucho mayor que el que tenemos actualmente disponible para poder acceder al metaverso.



Otro desafío importante es la interoperatividad, algo que resultará crucial para el éxito del metaverso. Se trata de poder moverse de un mundo virtual a otro con todas nuestras cosas, ropa, accesorios, compras, logros, etc. Para eso, se requiere de cierta infraestructura que al día de hoy aún no existe.



Será necesario desarrollar hardware y sistemas de refrigeración especiales, pantallas holográficas, y una nueva generación de proyectores, junto a baterías, chips, cámaras, parlantes y sensores. Sin contar que la sostenibilidad del medio ambiente o la accesibilidad son otras áreas fundamentales que igual suponen un reto.



Los datos serán una de las variables críticas en el metaverso, desde el punto de vista legal y el punto de vista estratégico para las marcas, con la novedad de que, en el metaverso, se registrarán no solamente hábitos, sino también reacciones emocionales de las audiencias, las marcas tendrán que pelear por esos datos para conocer a los usuarios mejor de lo que ellos mismos se conocen.

Leer también: Andra Milla, compañere sube sus primeras fotos a Fansly

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters