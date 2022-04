Meta lanza espacio para dialogar sobre el metaverso

El Eon Resilience Lab de C Minds, y la tecnológica Meta presentaron “Metaverso: las oportunidades del futuro”, una serie de espacios de diálogo que reunirá a expertos locales, regionales e internacionales para reflexionar y explorar las posibilidades económicas y sociales de esta nueva plataforma, desde los campos de realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, economía, derechos humanos, entre otros.



Del 27 de abril y hasta el 17 de agosto, se abordarán diferentes temáticas alrededor de estas tecnologías, para que el público en general, el sector privado, la academia y sociedad civil tengan una primera mirada y visibilidad de las acciones que se están realizando para la construcción del metaverso.



Las mesas tratarán temas como: concepto y pilares del metaverso, oportunidades económicas, retos a nivel global, impacto social, el metaverso en América Latina, casos de uso y comunidades.



Durante el primer espacio, se contará con una pluralidad de ponentes de la región, incluyendo representantes de México, Colombia y Argentina, como Daniel Granatta, Profesor y Ex-Director de Creatividad en Platzi; Héctor Faya, Director de Programas de Política y Relacionamiento con Gobierno de Meta en América Latina; Saiph Savage, Directora del Civic Innovation Lab de la UNAM y Claudia Del Pozo, Directora del Eon Resilience Lab de C Minds.



“Desde el Eon Resilience Lab de C Minds, nos fascina el desarrollo de nuevas tecnologías y su asociación para crear nuevas plataformas como el metaverso. Nuestro objetivo es dar a conocer estos avances y explorar con el ecosistema cómo pueden aprovecharse para el impacto social en América Latina, creando recomendaciones para las diferentes partes interesadas,” comentó Claudia May Del Pozo, Directora Ejecutiva del Eon Resilience Lab de C Minds.



“En esta etapa inicial de construcción del metaverso es fundamental tener conversaciones alrededor de las oportunidades y retos que este espacio representa, esto nos permitirá establecer bases sólidas para el desarrollo de las posibilidades educativas, económicas y sociales del futuro. Reconocemos la importancia de esta iniciativa que reúne a diferentes actores de la industria, la academia y la sociedad civil para intercambiar ideas y trabajar para que América Latina sea un pilar clave en la evolución de las experiencias digitales que hoy conocemos.”, expresó Héctor Faya, director de Programas de Políticas Públicas en América Latina para Meta.



Si estás interesado en participar en este evento, puedes registrarte en www.metaversolat.com

