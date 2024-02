La nueva competencia de Disney+ y Netflix. Se trata de Max, la nueva plataforma de streaming que ocupará el lugar de HBO Max.

En ella, podrás encontrar una gran cantidad de contenido relacionado con Warner Bros., Discovery, Discovery Home & Health, Cartoon Network, DC y más.

Si quieres conocer todos los detalles de Max, sigue leyendo.

¿Qué precio tendrán los planes de Max?

Con la llegada de Max, le decimos adiós a HBO Max y a sus planes de suscripción. Ahora, estos serán los precios y nombre de los planes:

Plan básico con anuncios

El costo de este plan será de 149 pesos mensuales o una anualidad de mil 179 pesos.

Con este plan, el usuario podrá transmitir dos dispositivos a la vez y ver contenido con una resolución Full HD 1080 y Dolby Digital 5.1. Además que contará con anuncios ilimitados.

Plan estándar

Este es el único plan que se conserva de HBO Max sin cambios a excepción del precio. Anteriormente su costo era de 149 pesos pero, ahora los usuarios deberán pagar 199 pesos mensuales o 1,799 pesos anuales.

Este plan permite la transmisión de dos dispositivos al mismo tiempo, contenido en Full HD y 30 descargar para disfrutar sin conexión a internet.

Plan platino

El precio de este nuevo plan será de 249 pesos mensuales o 2,397 pesos anuales.

Permitirá la transmisión simultánea en cuatro dispositivos. Además de transmisión en 4K UHD y Dolby Atmos, así como hasta 100 descargas sin conexión.

¿Qué contenido tendrá Max?

En la plataforma ya se pueden encontrar algunos títulos populares como "Aquaman y el reino perdido", "Barbie", "Rápidos y furiosos 10", "El Conjuro" y "Harry Potter".

También encontramos series como: "Euphoria", "Game of Thones", "Friends", "Last of Us" y más.

Además, producciones mexicanas también están incluidas en la plataforma como: "Kilos Mortales México", "Como Agua Para Chocolate" y "Mexicanicos".

Y por si esto fuera poco, también se ha anunciado la llegada de grandes títulos próximamente como "Oppenheimer", "El Pinguino", "Batman Azteca: Choque de imperios", entre otros.

¿Cómo suscribirte a Max?

Si quieres suscribirte a Max, tendrás que hacerlo a través de la aplicación móvil, que está disponible en iOS y Android, o navegador web.

Una vez que tengas instalada la app o hayas abierto la página web, deberás crear una cuenta y seleccionar el tipo de plan que deseas adquirir, además de agregar tus datos de facturación.

