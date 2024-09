A cambio de 9 mil 500 pesos, aproximadamente, puedes obtener el nuevo Nothing Phone (2a) Plus, dispositivo que fue anunciado hace pocas semanas y que ya está disponible en México, a través del sitio web de la marca.

En Tech Bit ya lo probamos y te damos nuestras impresiones:

Lo primero que reconocemos en este dispositivo es la continuidad en el diseño. La verdad, hace algunos años, cuando fue fundada la marca y se hizo la propuesta estética, esta fue muy disruptiva. Sin embargo, actualmente consideramos que debe darse un paso adelante, para ofrecer algo que los usuarios consideren diferente.

Y es que el Nothing Phone (2a) Plus es similar a modelos de otras generaciones. No me mal entiendan, el diseño en general me sigue encantando, pero sí da una sensación de similitud, por más que se ubiquen de manera diferente las cámaras, botones y otros elementos de hardware.

Quizá esté exagerando y solo sea una impresión pasajera. Lo que es un hecho es que esta marca no ha dejado de sorprender en largo tiempo, esperemos que siga por ese camino.

Dispositivo con “Plus” en cámaras, batería y procesador

Al utilizar el equipo para fotografiar y usar video, notamos que los resultados son buenos, destacados para un smartphone gama media en su rango de precio.

Sus sensores de 50 MP, tanto en su cámara principal como en la ultra gran angular, garantizan capturas nítidas en diversos formatos: ya sea en acercamientos o en panorámicas, gracias a su campo de visión de 114 grados. La cámara para selfies también es buena y de 50 MP.

La batería es de 5,000 mAh. Durante nuestro uso, notamos que sí dura para más de un día, y nos gustó que su recarga es de 50 W, por lo que en menos de 60 minutos se abastece al 100% de la carga. Notamos que, más o menos, en 20 minutos se logra llenar al 50% de la batería.

La empresa de procesadores MediaTek ha estado destacando en años recientes por la producción de chip competitivos, como es el caso del Dimensity 7350 Pro 5G con el que funciona el Nothing Phone (2a) Plus.

Gracias a su arquitectura basada en 4 nm y sus ocho núcleos, garantiza un rendimiento óptimo al usar cualquier clase de apps. Nosotros utilizamos algunos juegos y notamos que se mantuvo la fluidez y el móvil apenas y se percibió tibio.

En suma, el Nothing Phone (2a) Plus es un dispositivo fiel a su ADN y que debe ser considerado un serio competidor entre los smartphones más destacados en la gama media.

