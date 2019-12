Los 10 mejores gadgets de la década de 2010

El 2019 está a punto de terminar y con el 10 años de tecnología, la cual ha mejorado la vida de las personas. No obstante, realizar una lista de los dispositivos más importantes en estos 10 años una labor poco más que titánica.

En los últimos 10 años, se han lanzado miles de productos, y aunque algunos son “más geniales” que otros, su impacto en esta década sin lugar a dudas dejará huella y un antecedente del antes y después.

Uno de los objetivos de la tecnología es aumentar la condición humana, para hacer que las personas sean más inteligentes, mejores y más humanas.

Esto se ha visto reflejado en los lanzamientos presentados en estos últimos 10 años, donde smartphones, drones, consolas de videojuego y automóviles, presentaron suficientes dispositivos que cambiaron la vida de más de una persona. Es por ello que, de acuerdo con el portal Time en su versión en inglés, realizó un listado de los dispositivos más importantes de la década.

IPad (2010)

Antes de la presentación del iPad en 2010, la idea de una "tableta" se relegó principalmente a películas de ciencia ficción ingeniosas y monstruosas monstruos adyacentes a computadoras portátiles que ejecutan un software terrible.

El iPad de Apple, como el iPhone anterior, resultó en un cambio cultural para la informática personal y marcó la pauta para la próxima década de dispositivos portátiles. Su pantalla multitáctil, el abandono completo de las teclas físicas y la selección de software y medios crearon una tormenta perfecta de entretenimiento con la que todos podían participar.

Y aunque los competidores han tenido tiempo de sobra para fabricar computadoras portátiles o computadoras dos en uno desmontables para atacar los puntos débiles más grandes del iPad, Apple ha avanzado continuamente los iPadOS y el hardware de la plataforma, lo que hace que cualquier perosna sea optimista sobre la próxima década de la informática en tabletas.



Tesla Model S (2012)

¿Crees que los autos no pueden ser gadgets? Entonces no has conducido un Tesla Model S, o has visto uno conducir hasta ti. El sedán eléctrico ha remodelado lentamente la trayectoria de la industria automotriz, obligando a los competidores a adoptar un futuro alimentado por baterías en lugar del presente de consumo de gasolina, y desafiando la creencia de que los autos eléctricos no pueden ser geniales.

Las características como actualizaciones de software descargables, una gran pantalla táctil y capacidades avanzadas de piloto automático lo hacen sentir como un vehículo de 2022 en lugar de 2012. Piense en el Tesla Model S como el iPod de los automóviles, si su iPod pudiera hacer de cero a 60 en 2.3 segundos.



Raspberry Pi (2012)

A primera vista, Raspberry Pi se parece más a un componente que se cayó de la estación espacial. Pero eche un vistazo más de cerca a la computadora Linux en miniatura, originalmente diseñada para promover la codificación en las escuelas, y encontrará una amplia comunidad enamorada de la pizarra en blanco que proporciona.

Para comenzar, necesitará un teclado, un mouse y un monitor. Pero una vez que estás conectado, las posibilidades son infinitas. Desde su debut, ha surgido un vibrante ecosistema de bricolaje alrededor de la Raspberry Pi, lo que lo convierte en el dispositivo ideal para los fabricantes de chapa, ingenieros y ese pariente al que siempre llamas cuando tu Wi-Fi está apagado.

Puedes utilizarlo para aprender a codificar, pero tiene el rango para manejar todo, desde robótica y automatización del hogar hasta entretenimiento. Los fabricantes y los fabricantes de accesorios han convertido las pequeñas cajas en todo lo que su ingenioso cerebro ingeniero puede pensar: estaciones meteorológicas, consolas de juegos retro, parlantes inteligentes, servidores en la nube, los nueve metros completos. Después de siete años en el mercado, y con más de 25 millones de unidades vendidas, la Raspberry Pi es el sueño de un ingeniero hecho realidad.



Google Chromecast (2013)

El Chromecast de Google, lanzado en 2013, simplificó mucho la transmisión de medios desde su computadora portátil o teléfono inteligente a su televisor, ayudando a popularizar el concepto mismo de transmisión.

Se cerró la brecha para las personas que querían un pedazo del futuro sin invertir en un televisor inteligente costoso, o gastar más de cien dólares en una caja de transmisión costosa y llamativa. Con un costo de 35 dólares, Chromecast democratizó la transmisión al tiempo que brinda a los usuarios una pieza integral de conectividad doméstica inteligente a bajo precio.

Ahora, la plataforma es capaz de transmitir más que medios; el soporte agregado de Google para su servicio Stadia de transmisión de juegos a sus dispositivos Chromecast Ultra más potentes. Puede que no sea una pieza esencial de tecnología en la próxima década, pero la influencia del Chromecast en los medios de transmisión no puede ser subestimada.



DJI Phantom (2013)

De todos los drones para capturar imágenes, DJI's Phantom es el dron más reconocible y más popular en YouTube.

Su diseño blanco hace que sea difícil pasarlo por alto, y la dedicación de la compañía para hacer que el pilotaje de drones sea lo más simple posible ha hecho que el Phantom sea una opción fácil para los pilotos principiantes y una herramienta satisfactoria para la fotografía aérea.

Y esto es solo el comienzo. Ya hay una liga profesional de carreras de drones, y con las compañías que apuestan por los drones para manejar todo, desde el envío de productos hasta la construcción y la vigilancia, seguramente interactuará con más de unos pocos en la próxima década.



Amazon Echo (2014)

Hablar con tu asistente de voz se ha convertido en una actividad común en los hogares de todo el mundo gracias a Alexa de Amazon, el asistente de voz integrado en sus dispositivos Echo y otros dispositivos inteligentes para el hogar.

Los asistentes de voz son ideales para administrar tus dispositivos domésticos inteligentes, manejar la reproducción de medios o comunicarte rápidamente con amigos y familiares. El altavoz inteligente Echo de Amazon y el asistente de voz Alexa es uno de los más populares, con más de 100 millones de dispositivos habilitados para Alexa vendidos a partir de 2019.

Como el primero de su tipo, Alexa abrió el camino para los múltiples competidores que intentan venderte por su cuenta Asistentes de voz con diversos grados de éxito. Aunque es conveniente, sin embargo, la proliferación de dispositivos como el Echo ha generado controversia en torno a las prácticas de recopilación de datos de los fabricantes de dispositivos inteligentes.



Apple Watch (2015)

Si bien muchos lo han intentado, nadie ha podido igualar el rendimiento del Apple Watch, que establece el estándar de lo que podría hacer un reloj inteligente.

Desde su introducción en 2015, ha pasado de ser un dispositivo o accesorio convencional, gracias a su software inteligente y hardware en constante mejora. Y a medida que el Apple Watch expande sus funciones orientadas a la salud, podría convertirse en la forma más fácil de mantener su salud en buen estado y su día a tiempo.



Apple AirPods (2016)

Los AirPods de Apple han capturado los corazones, las mentes y los oídos de los amantes de la música. Lanzado por primera vez en 2016, AirPods se convirtió rápidamente en un ícono, tanto por su atractivo estético como por su impacto cultural.

Pero la adopción generalizada no ha llegado sin críticas. Sus controvertidos métodos de fabricación dificulta la eliminación y el reciclaje.

Los AirPods incluso tienen un significado social gracias a las bromas y los memes que se extienden por las redes sociales, transformándolos en auriculares que funcionan como un indicador de estado no tan sutil. Sin embargo, su hardware y software evolucionaron aún más en los AirPods Pro de este año y ayudaron a consolidarlos como el estándar del audio inalámbrico para los fanáticos de la música.



Nintendo Switch (2017)

Cuando se trata de juegos sobre la marcha, nadie puede superar la trayectoria de Nintendo, comenzando con el Game Boy en 1989. Pero la introducción de su Nintendo Switch híbrido en 2017, que puede jugar de forma portátil o conectada a su televisor, podría ser la contribución más importante de la compañía al juego hasta ahora.

En comparación con la competencia, toma fácilmente la corona como la consola de videojuegos más importante de la década, con fanáticos que ruegan a los desarrolladores que traigan su próximo título al Switch.

Su portabilidad inspirada en el teléfono inteligente, junto con la creciente biblioteca de títulos de éxito, independientes y clásicos de Nintendo, hace que Switch parezca la culminación de la idea de Nintendo de lo que deberían ser los juegos.



Controlador adaptativo Xbox (2018)

El Xbox Adaptive Controller de Microsoft, hecho para jugadores con movilidad limitada y altamente modificable para las necesidades de diferentes usuarios.

Está diseñado para acomodar a un subconjunto de jugadores que anteriormente no habían sido considerados como público objetivo para sus títulos. Microsoft trabajó junto a organizaciones como Cerebral Palsy Foundation y AbleGamers Charity para dar forma a todo, desde los enormes botones en su cara hasta su empaque accesible.

Con más de una docena de puertos para conectar controladores de asistencia, botones y palancas de mando, y su compatibilidad con las consolas Xbox One y las PC con Windows, el Controlador Adaptativo de Xbox es uno de los desarrollos más importantes en la industria del juego.

