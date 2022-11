“The last of us”, el videojuego que será una serie

La compañía de contenido en streaming HBO, está trabajando en una adaptación del videojuego “The Las of Us”, que se estrenará a inicios de 2023, este juego fue lanzado en junio de 2013 para PlayStation 3; es así que, después de casi una década llegará a los seriefilo, la pregunta es, ¿qué es lo que hace a este videojuego tan emocionante?



No solo tuvimos “The Last of Us” parte 1, ya que en el 2020 llegó la parte dos, y por ende, se incluyó en el catálogo de la PS4, pero no podemos olvidar que en ese mismo año también se remasterizó la primera parte, para que tuviera un semblante con la narrativa.



Finalmente, el 2 de septiembre de 2022 llegó “The Last of Us” para PS5, reconstruido gracias a la tecnología que este dispositivo permite. En cuanto a la segunda parte, tuvo compatibilidad con la última versión del PlayStation, por lo cual, solo se requirió una actualización para seguir.



Las versiones de este juego que ofrecían la PS3 y PS4 aún se mantienen en existencia, y son un buen recuerdo para los jugadores que crecieron, literalmente, con este juego, y, sobre todo, que no se cansan de hacer divertidas comparaciones entre versiones, lo que nos permite identificar los avances tecnológicos que han ocurrido en casi 10 años.

La historia de “The Last of Us”



Aún no respondemos a la pregunta: ¿qué hace tan emocionante a este juego?, es verdad que tiene una gran trayectoria, pero ¿eso es suficiente para que sea llevado al mundo cinematográfico?, bueno, la respuesta es sencilla, busca en la narrativa y encontrarás las pistas.



El contexto de este videojuego se desarrolla en una civilización devastada, en donde infectados e implacables sobrevivientes se mantienen, como es el caso Joel, uno de los protagonistas, quien es contratado para rescatar a una niña de 14 años de las fuerzas del contrabando.



Aquí nace nuestra segunda protagonista, Ellie, una niña de la zona de cuarentena militar. Ante la encomienda que tiene Joel, se presentan giros inesperados en la historia, lo que convierte a esa misión en una travesía total.



Toda la narrativa es producto de un desastre biológico, por lo tanto, los protagonistas, tendrán que enfrentar calles en ruinas, sobrevivientes hostiles, y además, una raza de mutantes que está al acecho de cualquier movimiento.



Como verás, a simple vista es la narrativa clásica de un videojuego, tenemos una misión, pero esa labor, por fuerza externas, se complica, y ahora tienes que pasar por múltiples situaciones adversas para llegar al final, sin embargo, y como en todos los casos, no es la premisa lo que eleva a esta historia, sino la forma de contarla.



Left Behind



“The Last of Us” ha ganado más de 200 premios al juego del año, y un plus para PS5, es que cuenta con una precuela, “Left Behind”, en donde es posible apreciar los eventos que transformaron la vida de Ellie, y de su mejor amiga, Riley.



La crítica de “The Last of Us”



Este videojuego entra en la clasificación de acción y supervivencia, fue desarrollado por los creadores de “Uncharted”, juego que también obtuvo gran popularidad entre los jugadores afines con temas de aventura, sin embargo, maneja un contexto totalmente diferente.



De acuerdo con la opinión de los jugadores, este juego supone una intensa carga de emociones, ante sorpresivas acciones, así como una constante en la toma de decisiones difíciles, lo que, desde luego, influye en el desarrollo de la historia.



“The Last of Us” tuvo grandes críticas por expertos, y fue uno de los juegos más aclamados del año, e incluso, compitió con GTA V, durante los premios “GOTY”; con todos estos antecedentes, no es de sorprendernos que en unos meses salga al público una serie sobre este videojuego.



