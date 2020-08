Las predicciones de Bill Gates sobre el coronavirus

Las pandemias no son una situación nueva en el planeta Tierra. Son situaciones que, desde hace siglos, han azotado -en mayor o menor medida - a la humanidad. Bill Gates lo sabe y ya había hablado con anterioridad sobre la importancia de estar preparados para un evento de tales magnitudes.

En 2015, Gates dio una plática TED durante la cual, propuso ciertas acciones para mitigar los impactos de una pandemia causada por un virus altamente infeccioso que se podría propagar rápidamente por todo el mundo; un virus que, como humanidad, no estaríamos listos para enfrentar. El director de la fundación Bill & Melinda Gates, predijo hace cinco años, una posible coyuntura de salud muy similar a la que enfrentamos actualmente.

Durante esta charla, y para ejemplificar su punto, utilizó la epidemia de ébola que, entre 2014 y 2016, afectó principalmente a tres países en África Occidental antes de extenderse, de manera limitada, a otros países como Estados Unidos, Italia y España, entre otros.

Fue a través de su fundación que el empresario estuvo involucrado con el brote de esta enfermedad. Concentró esfuerzos, e inversión, en desarrollar tratamientos para la epidemia (que tenía una alta tasa de mortalidad). Fue ahí cuando notó la falta de un sistema de infraestructura global para hacerle frente a la propagación del virus del ébola.

Para Gates, la falta de preparación para enfrentar un fenómeno de este estilo podría traer consecuencias severas. Durante la misma charla TED, el empresario expresó que la falta de preparación, podría “permitirle a la siguiente epidemia, ser drásticamente más devastadora que el ébola”.

El multimillonario dijo que existieron factores que ayudaron a evitar que el ébola tuviera un alcance mayor (como su medio de contagio) pero explicó que, en otros casos, no tendríamos tanta suerte. No estaba equivocado.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se contabilizaron, en total, 28 mil 646 casos de ébola y 11 mil 323 muertes a causa de la enfermedad. La pandemia de coronavirus, tan solo en México, ha dejado más de 56 mil muertes hasta la primera quincena de agosto. Bill Gates predijo con exactitud que la falta de preparación traería consigo consecuencias y pérdidas lamentables.

En ese momento, el co-fundador de Microsoft hizo hincapié en que era importante estar listos, de diversas formas, para enfrentar una pandemia. Algunos de los puntos clave mencionados por Gates incluían: contar con sistemas de salud sólidos que permitan identificar los brotes de manera más rápida; cuerpos médicos de reserva con experiencia y listos para desplazarse; coordinación con las fuerzas militares para la logística, desplazamiento y seguridad.

Al respecto, Gates dijo “no tengo un presupuesto exacto para todo esto, pero estoy seguro de que es modesto comparado con el daño potencial”. En ese momento, el filántropo mencionó que “el Banco Mundial estima que, en dado caso se desatara una epidemia mundial de gripe, la riqueza del mundo disminuiría alrededor de 3 billones de dólares ($3, 000, 000, 000, 000 usd).

Si bien hace casi cinco años Gates enumeró las medidas preventivas necesarias para enfrentar de mejor manera a brotes infecciosos de la magnitud como el actual, la realidad es muy distinta: la pandemia de COVID-19 ha tomado, tanto a gobiernos como a civiles, desprevenidos.

Hasta el momento no hay datos exactos de las pérdidas monetarias a nivel mundial. Sin embargo, en mayo, la BBC publicó que el Banco Asiático de Desarrollo (ADB, por sus siglas en inglés) estimó que la pandemia por coronavirus le podría costar a la economía mundial un poco más de 8 billones de dólares (8, 000, 000, 000, 000 usd). Lo cual equivale al 6.4%-9.7% del PIB global. Si bien el número propuesto durante la charla de Gates es menor, esto no quiere decir que el empresario estaba errado en su predicción; simplemente, fue modesto.

“Esto [las medidas preventivas] deberían ser una prioridad absoluta. No hay necesidad de entrar en pánico; no debemos acaparar latas de spaghetti o escondernos en el sótano. Pero sí debemos poner manos a la obra porque el tiempo no está a nuestro favor. De hecho, si hay algo positivo que podría resultar de la epidemia de ébola, es que puede servir como advertencia, como una llamada de atención. Si empezamos desde ahora, podremos estar listos para la siguiente epidemia”, finalizó Gates.

En eso último, tuvo razón. ¿Le hicimos caso?

