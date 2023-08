El pasado 26 de julio Samsung presentó mundialmente, desde Seúl, Corea, sus nuevos teléfonos inteligentes: el Galaxy Z Fold5 y el Galaxy Z Flip5, así como su nueva tableta la Tab S9 y su reloj inteligente el Watch6. Si tuviste la oportunidad de ver el evento, seguramente ya conoces todas las nuevas funciones y mejoras que recibieron estos productos. Y si no pudiste verlo, no te preocupes, aquí te contamos todo lo que necesitas saber de estos nuevos modelos, además, te vamos a contar todo sobre las últimas ofertas Samsung de preventa para que no se te escape ninguna y ahorres al máximo.

Galaxy Tab S9 Series

Déjate sorprender por la nueva pantalla Amoled 2X con brillo uniforme y una calidad de imagen nítida de la nueva Galaxy Tab S9 Series que viene en 3 tamaños desde 11 pulgadas hasta 14.6 pulgadas envueltas en un elegante diseño y colores inspirados en la naturaleza. Es perfecta para subir tu nivel de juego ya que tiene un sonido envolvente con sistema de bocinas quad AKG, así como una experiencia fascinante y fotorrealista con imágenes épicas y cinematográficas. Y para que tengas menos preocupaciones, ahora la tableta S9 es la primera tableta resistente al agua y al polvo Galaxy S en toda la historia.

Ahora el S Pen también es más fuerte, más rápido y más fluido, así como también resistente al agua y al polvo. Toma tus notas mejoradas y optimizadas en su pantalla más grande. Divide tu pantalla y multiplica tu productividad realizando todo lo que necesitas y deseas a la vez. No olvides que si compras tu Tab S9 en preventa podrás obtener el doble de memoria y 10% en Samsung Rewards.

¿Te imaginas tener una potencia similar a la de una PC en tu bolsillo? Ahora es posible con el nuevo Galaxy Z Fold5. Y no solo eso sino que podrás disfrutar de su pantalla grande de 7.6 pulgadas que te hará sentir que tienes una sala de cine móvil, gracias a su pantalla desplegable y su potencia podrás disfrutar de forma impresionante e inmersiva tus juegos favoritos. Es como si tu tablet te acompañará a todas partes, pero lo mejor de todo es que lo hace en el modelo Z Fold más liviano y compacto hasta ahora, por lo que cabe perfectamente en tu bolsillo.

Su nueva bisagra está rediseñada para que puedas abrir, cerrar, flexionar y lograr el ángulo perfecto como y cuando lo necesites. Lo mejor de todo es que podrás disfrutar de mucho más tiempo gracias a su sistema de batería doble de 4400mAh y su procesador avanzado que ajusta el uso de energía eficientemente a tus necesidades y hábitos para que aproveches mucho más de su carga, pudiendo escuchar hasta 73 horas de música y reproduciendo hasta 21 horas de videos.

Otra ventaja imperdible es sus múltiples ventanas que te permitirán realizar múltiples tareas por lo que podrás disfrutar de tus series y películas favoritas mientras compras, navegas, juegas, mensajes y mucho más. Y lo que no puede faltar en un teléfono como este son sus potentes cámaras vienen con mejoras como el dual preview para que el modelo tenga el control viendo exactamente en la pantalla frontal lo que el camarógrafo ve en la vista previa para poder mejorar su postura o cabello logrando salir mejor. Además, mejoraron la captura de fotos nocturnas y con poca luz. Y con su cámara trasera que establece la velocidad de fotogramas automáticamente podrás disfrutar de una exposición óptima que hace que el video se mantenga brillante de principio a fin. Todo en una armazón poderosa de aluminio que lo vuelve resistente por dentro y por fuera en un hermoso diseño. Cómpralo en preventa y obtén $3000 pesos de descuento + 10% en Samsung Rewards y un Watch4 comprando el Fold5 de 256gb.

Galaxy Z Flip5

¿Qué puede ser mejor a que tu teléfono se adapte perfectamente a ti y a tu bolsillo? Con el nuevo Galaxy Z Flip5 déjate sorprender por la brillante pantalla flex window y personalízala a tu gusto. Toma las mejores selfies desde los ángulos que se te ocurran siempre acompañado de una gran batería que te seguirá el ritmo a donde vayas y hagas lo que hagas, ya que podrás escuchar hasta 57 horas de tu música favorita y ver hasta 20 horas de tus películas y videos preferidos.

Además, con su modo bajo consumo podrás disfrutar de más tiempo de su batería. Y por supuesto con el procesador Snapdragon 8 de segunda generación lleva toda la potencia a otro nivel con gráficos más fluidos, IA más rápida y un rendimiento mejorado de la batería. Su pantalla flex mode más grande de 3.4 pulgadas te permite tener más controles al alcance de tu mano de forma más fácil gracias a su nuevo panel. Reserva tu Galaxy Z Flip 5 en preventa y llévate el doble de memoria + 7% en Samsung Rewards, no olvides que solo podrás obtener esta oferta sólo hasta el 24 de agosto 2023. Además, al pagar con PayPal tienes un descuento adicional de $2,000 mxn únicamente en pre-order y hasta el 24 de Agosto.

Llevar el estilo y las mejores aplicaciones de deportes y cuidado de la salud en tu muñeca con el reloj que mejor te conoce es posible con el Galaxy Watch6. Ahora con sus nuevas mejoras, entre ellas un seguimiento mejorado del sueño, coaching de sueño para que comiences el día con la mejor actitud y energía. Gracias a su bisel 30% más delgado podrás disfrutar ahora de 20% más pantalla. Cambia sus correas con solo un clic y quédate sin preocupaciones por los rayones gracias a su cristal de zafiro, e incluso mantente listo para cualquier cosa, no importa si llueve, truena o relampaguea ya que cuenta con resistencia al agua y al polvo para que lo lleves felizmente a todas tus aventuras.

Y si te preocupa su batería, entonces te alegrará saber que dura hasta 40 horas activo. Además, cuenta con un procesador 18% más rápido que te ayudará con todas tus aplicaciones de salud y vida saludable, monitoreando todo tu proceso. Así que aprovecha y compra tu Galaxy Watch6 en preventa y obtén 7% de Samsung Rewards y un Strap a elegir.

¡Ahora estás listo para comprar en preventa los nuevos productos Samsung del Galaxy Join the flip side! No te olvides que siempre estamos actualizando los cupones Samsung para mantenerte al día con las mejores promociones.