Las mejores felicitaciones navideñas para enviar por WhatsApp

Con la Navidad cada vez más cerca, es inevitable pensar en todos los preparativos y en las actividades que se acostumbra hacer previo a la fecha, una de ellas, es enviar los clásicos mensajes para felicitar a compañeros, amigos y familiares, e incluso, a veces estas fechas sirven para decir eso que teníamos guardado y que tanto queremos compartir.



Puede que haya mucho por decir, pero si no encontramos las palabras adecuadas para englobar todo eso, la tarea se puede complicar más de lo necesario.



Ya sea porque la creatividad no consigue agarrar buen ritmo, o porque simplemente necesitas un poco de inspiración, existen algunas herramientas que te pueden ayudar.



Las frases navideñas abundan en la red, pero ¿cómo podemos encontrar las menos usuales o más originales?, un dato que a veces los usuarios desconocen, es que existen sitios web destinados específicamente a esto, lo que podría darles un plus, pues al ser su única labor, las opciones estarán enfocadas en ello.

Para conseguir esta encomienda, WhatsApp sin duda podría ayudarnos, ya que se ha posicionado como uno de los medios de comunicación más utilizados de los últimos años, y justamente, queremos darte algunas opciones para que no le des reenviar a los mensajes navideños que te envían tus contactos y compartas en esta red social felicitaciones de Navidad muy originales, listas para el copy-paste.



Sección especial de mensajes navideños en Navidad.es



Este sitio web cuenta con una sección específica en donde se reúnen todas las frases ideales para enviar en estas fechas, listas para enviarse por mensajes, tienen un catálogo con más de 90 opciones.



Para acceder a la lista de mensajes navideños, tienes que presionar el menú, localizado en el lado superior derecho (identificarás este icono por las tres líneas horizontales) y seleccionar la opción “Felicitaciones”, haz clic en la primera opción: “99 frases Navidad y Año Nuevo 2023 nunca antes vistas” se desplazarán todas las opciones.



Estos son algunos de los ejemplos que podrás encontrar:



Espero que esta Navidad tu corazón se ilumine cuando te acuerdes de los que ya no están aquí. Ten por seguro que ellos siempre vivirán dentro de ti…

Los renos, los pastores, la mula, el buey, la virgen María, el niño Jesús, hermanos, sobrinos, primos y yo te deseamos… ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

Coloca tu mano derecha en tu hombro izquierdo y tu mano izquierda en tu hombro derecho. ¡Ahí tienes mi abrazo! ¡Disfrútalo!

Para la cena de Año Nuevo… ¿El móvil va a la derecha o a la izquierda? ¡Feliz 2023! Y el móvil fuera la mesa.

¿Sientes que alguien te está apretando muy fuerte? Tranquilo, acabas de recibir un gran abrazo a distancia. ¡Te deseo lo mejor para este nuevo año que entra!

Año 1970: antes de comer se bendice la mesa. Año 2023: antes de comer se fotografía la comida y se envía a Instagram.



Encuentra más de 100 frases navideñas en A Colorful Day



Con lo cerca que está el 2023, el blog ha actualizado su contenido integrando algunas frases que seguro quedarán muy bien para felicitar a esa persona que tienes en mente, lo único que tienes que hacer es visitar el sitio web, copiar la frase que más te agrade, y como lo indica su propia página, pegar o reestructurar algo en el contenido, para plasmar tu propia esencia.



Estos son algunos ejemplos del contenido que podrás encontrar al ingresar en la página:



Cada año nuevo la gente te obsequia algunos regalos, pero tu mejor regalo nunca cambia, ¡tu propia existencia! ¡También es el mejor regalo que tú tienes para dar a los demás!

La felicidad está hecha de pequeñas cosas: un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. ¡Feliz Año Nuevo!

Así como una nueva flor difunde fragancia y frescura alrededor, que el año nuevo agregue nuevos aires de esperanza y frescura a tu vida. ¡Feliz Año Nuevo!

Tenerte como mi amigo, me hace sentir como si fuera Navidad todos los días. El calor y la comodidad que vienen con esta temporada me recuerdan a ti.

Aprovecha al máximo. La Navidad no es un momento ni una temporada, sino un estado de ánimo. Apreciar la paz y la buena voluntad, ser abundante en misericordia, es tener el verdadero espíritu de la Navidad.

Esta es la época del año en que reflexionamos sobre cuán afortunados y bendecidos somos. Espero que te encuentres feliz, contento y deleitándote con la belleza de este mágico momento del año.



Frases para todas la ocasiones con Chiquipedia.com



Existen algunos sitios web especializados en frases, podríamos decir que uno de sus claros objetivos es tener un gran estante con palabras para cualquier tipo de situación, y justo de eso se trata este sitio web, en donde, desde luego, podremos encontrar material acorde a la Navidad y al Año Nuevo.



Para entrar directamente a esta sección, solo debes presionar este link, en caso de que accedas desde su página principal, tendrás que buscar la opción de “Frases bonitas” y pulsar sobre ella, de lado izquierdo se desplegará un recuadro con más opciones, selecciona “Frases de Navidad” y ¡listo!, estos son algunos de los ejemplos que podrás encontrar:



Para toda mi familia y amigos les deseo una feliz Navidad con amor y serenidad en vuestros hogares que Dios los colme de muchas bendiciones.

Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino, y tu felicidad mi mejor deseo.

Bendita sea la fecha que une a todo el mundo en una conspiración de amor.

A veces alguien llega a tu vida y sabes de inmediato que nació para estar allí…por eso estoy tan feliz en esta Navidad.

¿Qué es lo que une los corazones y las mentes? ¡La magia de la Navidad! Deseo que pases una Navidad maravillosa.

Te deseo tanta salud como gotas tiene la lluvia, tanto amor como rayos de luz tiene el sol y tanta suerte como arena tiene el desierto.



