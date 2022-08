La importancia de la seguridad para WhatsApp

Texto de Pablo Bello, director de Políticas Públicas de WhatsApp para América Latina



¿Usar WhatsApp en México es seguro y privado? Por supuesto que sí; en México y en todo el mundo, donde más de 2 mil millones de personas usan la aplicación a diario para comunicarse con sus seres queridos o hacer negocios. En estos tiempos en que estamos involucrados en nuestras vidas digitales más que nunca, las preocupaciones de ciberseguridad son cada vez más importantes para todos. El cifrado de extremo a extremo, que es el corazón de nuestra plataforma, es una de las tecnologías de seguridad más robustas disponibles.

Leer también: Llaman a su marido de un número “desconosido”; video se vuelve viral

Nuestro protocolo de cifrado de extremo a extremo blinda los mensajes antes de que salgan de tu dispositivo y garantiza que los datos enviados a través de la aplicación están totalmente seguros en todo momento hasta que llegan a su destino. Todos los mensajes que envíes por la app son seguros y nadie, ni siquiera WhatsApp o Meta, puede tener acceso al contenido de tus conversaciones.



El cifrado se aplica a todas las interacciones en la aplicación, ya sea un mensaje de texto que envíes a tu familia, una llamada o videollamada con tus amigos más cercanos, mensajes de audio, mensajes de video, fotos, documentos, videos, stickers, reacciones, mensajes de visualización única y cualquier otro tipo de comunicación, en chats individuales o grupales.



El cifrado de extremo a extremo se activa automáticamente, por defecto, en todas las comunicaciones que el usuario realiza en la plataforma y es la característica principal que hace que WhatsApp sea inviolable.



Es importante distinguir la protección de una aplicación como WhatsApp del potencial uso de técnicas intrusivas, empleadas por actores maliciosos, que pudieran violar la seguridad de un dispositivo electrónico, como puede ser un malware de sistema operativo.



En esos casos extremos, el malware puede ser utilizado para infiltrar los dispositivos telefónicos y controlarlos, pero la forma en que estos funcionan no tiene nada que ver con comprometer WhatsApp o cualquier aplicación dentro de un dispositivo celular.



Si el malware se introduce en el móvil de un usuario, es el sistema operativo el que se ve comprometido. Este tipo de herramientas permiten que un actor malintencionado acceda al dispositivo y tenga el control total de la información, las aplicaciones y los datos que hay en él. Sería como si un extraño estuviera mirando tu teléfono por encima de tu hombro.



Algo importante a destacar es que un malware no necesita hackear o romper la seguridad de ninguna aplicación para tener acceso a la información porque tiene el control completo del dispositivo y de toda la información que hay en él y no implica un hackeo a WhatsApp.



No importa si eres un usuario de WhatsApp o una empresa que utiliza nuestras soluciones empresariales en México o en cualquier otro país, nuestros protocolos de seguridad se aplican igual. Nuestros esfuerzos por mantener a nuestros usuarios seguros son parte de nuestro trabajo diario.



Empleamos a los mejores ingenieros y especialistas en seguridad que trabajan día a día para mantener nuestra aplicación y servicio seguros, y también hemos sido muy activos públicamente en resaltar la importancia de la seguridad de los dispositivos y sistemas operativos. En WhatsApp creemos que es de suma importancia mantener el debate abierto sobre los desafíos de la ciberseguridad y la importancia del cifrado.



Entonces, ¿es seguro WhatsApp en México o en cualquier otro lugar? Podemos afirmar que sí lo es. Hasta el día de hoy no tenemos conocimiento ni evidencia de que el cifrado de WhatsApp esté de alguna manera en riesgo, y podemos asegurar que nuestro protocolo de cifrado de extremo a extremo es confiable para proteger tus conversaciones más privadas.

Leer también: ¿Qué es un Vladimir? La pregunta más popular de TikTok

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters