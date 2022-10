Inteligencia Artificial le hará frente a los delitos digitales

La integración de Inteligencia Artificial frente a los delitos digitales mediante el aprendizaje y la identificación de patrones de comportamiento, será una de las tendencias que tendrán que reforzar las organizaciones en cuanto a temas de ciberseguridad.



Inteligencia Artificial y Machine Learning



“En cuanto al tema de análisis de comportamiento, se perfila el comportamiento de los usuarios para no solamente contextualizar lo que está haciendo, sino darle una intención, es decir, lo que está llevando a cabo, tiene una intención válida para la organización, con temas de Inteligencia Artificial y Machine Learning”, mencionó Ramón Castillo, gerente de Ingeniería preventa para México en Forcepoint.

Según Gartner, la empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información, reportó que casi el75 % de las filtraciones de datos ocurren debido a un comportamiento interno de riesgo o como resultado de un acceso comprometido.



Amenazas internas



Además, señaló que las amenazas internas son ahora un riesgo de seguridad continua para cualquier organización a nivel mundial.



De igual manera, un estudio realizado por IBM demostró que la inmensa mayoría de los ataques perpetrados por ciberdelincuentes alcanzaban el éxito debido a algún tipo de error humano.



Un reciente informe de Verizon apela a que más del 43% de las violaciones de datos fueron ataques sociales; es decir, que se enfocaron en explotar el punto humano de debilidad en las defensas de seguridad de una organización.



Prevención de ataques cibernéticos



El uso de análisis de comportamiento para reforzar la seguridad, señaló Ramón Castillo, será la tecnología que cobrará relevancia para identificar patrones de comportamiento que puedan representar riesgos para las empresas y los colaboradores por medio de la creación de cruces de información.



Asimismo, señaló que cuanto a las tendencias de Inteligencia Artificial y Machine Learning, es necesario, saber interpretar los cambios de comportamiento que están sucediendo de parte de los usuarios para evitar los ataques cibernéticos.



“Las soluciones de ciberseguridad no son mágicas, son herramientas van a ser tan útiles o tan benéficas dependiendo de las personas que las estén utilizando”, señaló.



De hecho, la capacidad de detectar y responder a este tipo de amenazas a medida que surgen es fundamental para garantizar un entorno de confianza, y estos análisis de comportamiento pueden ayudar a detectar amenazas externas de malos actores, así como amenazas internas de empleados descontentos o cuentas comprometidas.



“En Forcepoint no solamente ofrecemos los elementos para reconocer algún incidente, todos esos factores previos a un incidente de seguridad, cuando se están dando, sino que podemos alertar y podemos reaccionar previo a que el ataque se consolide”, señaló



Asimismo, agregó que todas las soluciones que tiene Forcepoint tiene un componente que se conoce como un análisis de comportamiento de usuario, no solo te blindan en temas de protección de datos, sino que además, te va a estar brindando los indicadores de comportamiento del usuario.



Entre estas soluciones destacó la User Activity Monitoring, que es básicamente, tener visibilidad de la actividad del usuario para tener el monitoreo y el registro de las acciones del usuario.



De hecho, la huella digital generada por los usuarios que interactúan con los recursos de la organización de manera constante debe ser monitoreada estratégicamente para detectar patrones de comportamiento poco comunes o indeseables, que muchas veces pueden ser causados por colaboradores, extrabajadores o ciberdelincuentes.

