Integra un mapa de Google Maps en un documento de Google

Documentos de Google es una de las herramientas que compiten directamente con Microsoft Word, debido a las bondades con las que cuenta este servicio de Google. Con él, además de crear documentos de texto, puedes añadir gráficos, dibujos, imágenes, tablas, e incluso mapas.



Pero no cualquier tipo de mapa, sino que un mapa de Google Maps. Esto es gracias a la nueva actualización que hizo el servicio de Documentos de Google, el cual ya permite añadir mapas dentro del editor de texto.



Hacerlo es muy sencillo, solo debes seguir algunos pasos para lograrlo. Si quieres saber cómo, en Tech Bit te explicamos.

¿Cómo añadir un mapa de Google a un documento de Google?



Lo primero que tendrás que hacer es abrir un documento de Google. Para ello, debes ingresar a Google Drive desde tu cuenta de Google y dar clic en la parte superior izquierda donde dice Nuevo. Ahí elige la opción que dice Documentos de Google y una vez abierta podrás agregar un mapa a tu documento.



Para lograrlo, ve a la opción de la parte superior que dice Insertar y posteriormente da clic en donde dice Chips Inteligentes. Aparecerán varias opciones pero la que debes elegir es la que dice Lugar.



Una vez que des clic ahí, directamente te aparecerá una leyenda que dice “Escribe los sitios que quieres buscar”, ahí mismo, escribe el nombre del lugar que quieres buscar para que aparezca en el mapa. Cuando lo encuentres, da clic ahí y en tu documento aparecerá un símbolo con el nombre del lugar.



Si pasas el cursor por ahí verás cómo se despliega un mapa mostrando el lugar. Además de esto, también se muestran las indicaciones, así como información esencial como el horario de apertura y de ocupación.



También, puedes copiar en enlace de la dirección para compartirla en otros sitios o incluso puedes abrir una vista previa para conocer el sitio antes de ir directamente a Google Maps. Si te equivocaste en la dirección o ya no quieres que aparezca en tu documento, solo debes dar clic sobre el símbolo del sitio y presionar el botón de borrar o suprimir.



Como puedes ver, utilizar esta función es sumamente sencillo y solo necesitas seguir unos pasos muy simples para lograrlo. Además, cabe destacar que esta es de las funciones más nuevas que proporciona Documentos de Google, ya que anteriormente, la única forma de añadir un mapa era pegando directamente el enlace de Maps en el documento, con esto, ya no es necesario.



