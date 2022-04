Instagram: funciones que quizá no conocías

Instagram es una de las redes sociales más populares a nivel mundial, ocupa el puesto número cuatro en las plataformas más utilizadas con 1.3 millones de usuarios activos diarios, según datos de Hootsuite



En ella podemos subir fotografías, videos, compartir historias, enviar mensajes, etcétera, por ello se ha vuelto la favorita del 1.47 millones de personas que usan Instagram cada mes.

Y debido al gran potencial que tiene esta plataforma para los influencers, artistas, marcas e individuos particulares, la app ha tenido que añadir varias funciones para mejorar el servicio con sus usuarios.

Sin embargo, muchas de estas funciones aún son desconocidas para los fanáticos de Instagram, ya que algunas están ocultas u otras pasan desapercibidas por los usuarios.



Ante ello, en Tech Bit te mostramos las funciones que quizá aún no conocías de Instagram y las cuales te permitirán mejorar tu experiencia en esta red social.



Solo debes tomar en cuenta que para usar las funciones que te presentamos a continuación deberás contar con la última actualización de la plataforma. Para comprobar que cuentas con ella, solo debes entrar a la tienda de aplicaciones, ya sea en Play Store o App Store, y buscar Instagram, ahí saldrá un pequeño recuadro que dice “Actualizar”, pulsa ahí para actualizar la aplicación.



En caso de que el cuadro diga “Abrir”, entonces ya tienes la última versión de la plataforma.



Revive momentos con tus historias



La mayoría de las personas comparten en sus historias momentos únicos, sin embargo, estas historias “desaparecer en” 24 horas después.



Pero, eso solo sucede para los demás usuarios y no para ti, ya que cada historia que subes se archiva y puedes volver a verla cuando tú quieras.



Para ello, debes entrar a tu perfil y elegir las tres líneas que aparecen en la parte superior derecha, elige la opción que dice Archivo. Inmediatamente te aparecerán todas tus historias que has compartido hasta el momento, puedes revisar una por una o dirigirte a una fecha en específico dando clic en el símbolo de calendario, en donde te aparecerán las historias distribuidas por fechas.



Archiva tus publicaciones



Si ya no quieres que alguna publicación se vea en tu feed de Instagram, pero tampoco quieres borrarla, entonces puedes archivar tus publicaciones. Para ello solo deberás elegir la fotografía o video que quieres archivar y al pulsar los tres puntitos que vienen en la parte superior y ahí se desplegará un menú, debes elegir la opción que dice Archivar y listo, la publicación ya no aparecerá en tu feed.



Si quieres ver cuáles son tus publicaciones archivadas, entonces deberás ingresar a tu perfil y pulsar las tres líneas que vienen en la parte superior derecha. Ahí aparecerá una opción que dice Archivo, da clic ahí. Lo primero que se abrirá será el Archivo de historias, da clic ahí y elige Archivo de publicaciones, ahí aparecerán todas tus fotografías o videos archivados.



Silencia las publicaciones de otros usuarios



Si no quieres dejar de seguir a un usuario en Instagram, pero tampoco quieres ver sus publicaciones o historias, entonces puedes silenciar su cuenta. Hacerlo es muy sencillo, solo debes ir al perfil de la persona que te interesa silenciar y pulsa los tres puntitos que vienen en la parte superior derecha.



Ahí se desplegarán varias opciones y una de ellas dice Silenciar, al pulsar ahí te dará la opción de que elijas qué quieres silenciar ya sean sus post o historias. También puedes solo silenciar alguna publicación en particular, pulsando los tres puntitos que aparecen en la parte superior del post y eligiendo la opción de Silenciar.



Recibe notificaciones de las publicaciones de otros usuarios



Si tienes un usuario favorito en Instagram y no quieres perderte ninguna de sus publicaciones, puedes activar las notificaciones, las cuales te avisarán cuando un usuario en específico haga un post nuevo.



Para lograrlo, solo deberás ingresar al perfil de la persona de tu interés. En la parte superior de su perfil aparecerá una campanita, al pulsar ahí se desplegará una lista de opciones en donde se especifica qué notificaciones quieres recibir, ya sea cuando haga un post nuevo, tenga un live en vivo, comparta un reel, etcétera. Elige las notificaciones que deseas que te lleguen.



Así, cada vez que suban contenido nuevo a esta red social, recibirás la notificación.



Bloquea comentarios ofensivos



Lamentable, es común encontrarnos en redes sociales con comentarios que pueden resultar ofensivos tanto para ti como para otros usuarios. Sin embargo, ahora puedes bloquear este tipo de comentarios de forma muy fácil.



Para ello, deberás dirigirte a Ajustes, Privacidad, Comentarios y elegir Ocultar comentarios ofensivos, después elige Filtrar palabras más denunciadas y finalmente activa el Filtro Manual para añadir palabras clave que consideres sean ofensivas para ti o el resto de los usuarios.



Oculta las fotos en las que te etiquetaron



¿Sabías que puedes ocultar las fotos en las que te etiquetaron? Hacerlo es muy sencillo, solo debes entrar al aparto de Privacidad desde Ajustes y seleccionar la opción que dice Etiquetas. Ahí vendrá un apartado que dice Ocultar fotos y videos, al aceptar se ocultaran las publicaciones etiquetadas que no quieres mostrar.



También, puedes ocultarlas accediendo a la opción que dice Fotos en las que apareces, selecciona la foto que no quieres que se vea que te han etiquetado y pulsa los tres puntitos de la imagen. Se desplegarán ahí varias opciones, puedes eliminarte de la publicación u ocultar de tu perfil.



Guarda tus publicaciones favoritas y crea colecciones



En Instagram puedes guardar tus publicaciones favoritas, algo así como harías en otras plataformas como Pinterest o Facebook. Para hacerlo, en la parte inferior de la publicación viene un símbolo de Guardar, da clic ahí.



En la parte superior aparecerá un pequeño recuadro que dice Guardado y en letras azules dice Guardar en colección, si ya tienes colecciones creadas podrás elegir entre alguna de ellas para guardar la publicación. Si no tienen ninguna, entonces ahí mismo podrás crear la colección, solo debes asignarle un nombre.



Si anteriormente ya habías guardado publicaciones, pero no las habías colocado en las colecciones, entonces deberás ingresar a tu perfil y elegir la opción de Guardado, posteriormente entra a donde dice “+” para crear una nueva colección donde podrás añadir las publicaciones que guardaste con anterioridad, puedes clasificarlas por temas, colores, etc.

