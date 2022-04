Impulsan la educación en programación en niños y adolescentes

El impacto que han tenido los dispositivos tecnológicos en nuestra vida diaria ha sido un reto para muchos, esto debido a la falta de habilidades para manejar fluidamente estos aparatos. Con el avance acelerado de la tecnología, esto se convertirá en un gran desafío para el futuro.



De acuerdo con la consultora IDC, Latinoamérica presenta un déficit del 38% de programadores y se estima que para 2025, la región necesitará 1.2 millones de especialistas en la materia.



Ante este contexto, la startup Crack The Code, una plataforma educativa que busca brindar las herramientas de programación a niños, niñas y adolescentes, ha abierto sus puertas para el público mexicano proyectando al menos 2 mil 500 graduados que contarán con las habilidades lógico-matemáticas necesarias para enfrentar los nuevos retos que vienen.

En su presentación donde se anunció su llegada a México, dieron a conocer los detalles sobre su programa de educación, así como lo que esperan conseguir al aterrizar en un país como el nuestro.



Revolucionar el futuro de la educación



Este martes Crack The Code anunció su llega a México con la premisa de revolucionar el futuro de la educación a través de la impartición de un plan de estudios que les permitan desarrollar habilidades con clases de programación de bloques y lenguaje de código.



“Convertimos a nuestros estudiantes en creadores de tecnología, en lugar de ser solo consumidores de ella, preparándolos con herramientas claves para su futuro”, afirmo María Vélez, fundadora de Crack The Code.



Hasta el momento esta academia ha alcanzado una presencia en más de 22 países de América Latina y cuentan con más de 6,500 estudiantes inscritos a la fecha. Ahora con su llega a México, esperan tener más de 2,500 graduados en el país.



“México es un mercado con gran potencial y encontramos una alta demanda por nuestra oferta educativa. Los mexicanos ponen un alto valor en la educación con 8 por ciento de sus ingresos destinados a esto, solo detrás de otros gastos prioritarios de vivienda y comida. Para finales de 2022, México representará 40 por ciento de nuestros estudiantes nuevos, por lo que esperamos tener más de 2 mil 500 graduados”, comentó Aida Sarabia, COO & Country Manager en México.



La principal razón por la que están impulsado la educación en programación es precisamente por los retos que vienen en un futuro. De acuerdo con Crack de Code, su principal objetivo es cerrar una brecha que existe en el sistema educativo tradicional latinoamericano.



En este sistema educativo, faltan programas que reflejan las verdaderas necesidades con las que se encontrarán las nuevas generaciones en el mercado laboral, es por esta razón que Crack the Code busca complementar la educación de los niños y niñas para que obtengan las herramientas tecnológicas que les permitan prepararse para la era digital.



“Más allá de buscar a niños que quieran estudiar carreras relacionadas con ingenierías, esperan que cualquier niño, niña o adolescente que ingrese a sus cursos, adquieran los conocimientos con los que puedan potenciar sus habilidades para las carreras que elijan” subrayó María Vélez.



Programas especiales



Para establecerse en el mercado mexicano, Crack the Code ha creado programas educativos especiales que están destinados a cumplir con las necesidades de cada uno de los estudiantes que ingresen a sus cursos. Su modelo pedagógico busca que los niños aprendan y se diviertan en un ambiente en donde se fomenta la curiosidad y el intercambio cultural.



Las clases son totalmente en vivo con profesores capacitados y grupos pequeños para que el nivel de personalización e interacción de las clases sean más amenas. Además, buscan enseñar las últimas tendencias con plataformas y programas en torno a sus juegos y temáticas favoritas.



Por otra parte, con sus programa buscan enseñar a los niños a aprender a utilizar la tecnología con seguridad para evitar ser víctimas de ataques como ciberbullying.



En México, Crack the Code tendrá disponible todo su portafolio de productos, los programas duran 9 meses y niños de 5 años en adelante pueden ingresar. Los estudiantes con ayuda de los profesores elijen su ruta de aprendizaje de acuerdo con su edad e interés, conforme van avanzando los proyectos cada vez son más complejos.



Cabe destacar que entre los planes que tiene Crack The Code para establecerse en el mercado mexicano incluyen asociaciones con instituciones educativas, corporativos y fundaciones para priorizar la inclusión de cursos extracurriculares, así como generar proyectos que tengan impacto social.

