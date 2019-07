Ideas para mejorar la movilidad en la ciudad

—[email protected]

La compañía automotriz Ford, en conjunto con autoridades de la Ciudad de México, busca mejorar las condiciones de movilidad en la capital con ideas que abarquen elementos como la seguridad y efectividad.

A través de la iniciativa City: One Challenge, cualquier persona puede participar ofreciendo soluciones para enfrentar los problemas que los habitantes de la ciudad viven a diario cuando realizan traslados.

El objetivo de esta convocatoria, impulsada por la división Mobility de la compañía, es integrar a todos los participantes dentro del ejercicio diario de movilidad, lo que incluye sociedad, industria privada y gobierno. “Uno de los objetivos es incluir a estos actores para que realmente se solucione el problema, porque la industria lo trata de resolver y el gobierno no apoya, no se podrá implementar la solución y, si es la sociedad la que no la aprueba, entonces se vuelve inviable. Tenemos que poner a las personas como expertos y ayudarlos a resolver sus problemas”, comentó Alejandro Rosas, Líder de City One Challenge para la CDMX.

La convocatoria consta de diversas fases. La vigente hasta el próximo 8 de agosto es la de exploración, en la que cualquiera puede ingresar para contar sus historias y experiencias al momento de trasladarse en la ciudad, éstas permitirán generar un primer reporte.

Posteriormente se iniciará la fase de propuestas. En septiembre serán elegidas las más viables, las cuales pasarán por un proceso de mejora para que puedan lanzarse como pruebas piloto en diciembre.

Si bien cualquier idea puede participar, hay tres criterios básicos que deben ser contemplados para que la propuesta sea tomada en cuenta: que sea deseable, factible y viable. “Debe ser deseable de modo que el problema esté claro; factible en el sentido de que pueda realizarse con el monto que Ford otorgará para su piloto y viable para que luego de ser probada, la idea pueda continuarse y mantenerse, otorgándole mayor inversión”, dijo Rosas.

El proyecto ganador de la convocatoria podrá conseguir el apoyo de hasta 100 mil dólares por parte de Ford. Aunque el impacto que éste tenga o pueda lograr a futuro determinará si el gobierno de la Ciudad o algunos otros actores del sector privado aportarán otra cantidad, para así sumar una cifra más grande y lograr mejores resultados.

También están invitando a participar a personas que ya cuenten con un proyecto en marcha y que únicamente requieran de un empujón económico.

Rosas destacó que la convocatoria City:One Challenge está abierta a propuestas para resolver problemáticas más específicas, porque “esa es la manera en que se genera una buena ciudad. No importa si somos una ciudad de 10 mil o de 100 millones de personas, todo empieza con una idea, con una nueva tecnología, con una solución, aunque sea para solamente una persona, pues una ciudad en movimiento se tiene que generar una persona a la vez”, concluyó.

La convocatoria está abierta en su fase de exploración. El próximo 8 de agosto comenzará la etapa de propuestas.

La inscripción de proyectos se realiza en challenges.cityoftomorrow.com