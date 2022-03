Huawei MateBook E, la laptop 2 en 1

La nueva Huawei MateBook E por fin llegó al país, un dispositivo híbrido que puedes transformar de laptop a tableta en cuestión de segundos. El reciente modelo de la familia Huawei incluye varios cambios visuales y de rendimiento que te brindarán una experiencia inteligente y eficiente.



En Tech Bit tuvimos la oportunidad de explorar la novedosa Huawei MateBook E en su versión Nebula Gray con 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento. A continuación, te contamos nuestras primeras impresiones de este dispositivo que se puede convertir en tu nueva oficina móvil.



Diseño delgado y ligero



La nueva Huawei MateBook E es una solución 2 en 1. Incluye una tablet bastante delgada y liviana que puedes transportar a cualquier lugar sin ningún problema. Sus dimensiones son de 286.5 mm de ancho por 184.7 mm de alto y un grosor de 7.99 mm. Su peso es de 709 gramos.

Cuenta con una pantalla OLED FullView de 12.6 pulgadas con una resolución de 2,560 x 1,600 pixeles, un tamaño considerable para realizar tareas o visualizar productos multimedia. Además, sus potentes altavoces permiten obtener un sonido bastante agradable al momento de escuchar música o ver videos.



Por otra parte, su pantalla Real Colour FullView te permitirá disfrutar del contenido con una mejor precisión de color y con protección ocular para que no dañes tu vista.



A un costado, encontramos el volumen y un lector de huellas digital que le brinda mayor seguridad a tu dispositivo al momento de acceder a él. Acompañando a la Huawei MateBook E se encuentra un Smart Magnetic Keyboard x1, un adaptador de corriente de 65W, un cable USB, su guía de inicio y tarjeta de garantía.



El teclado parece haber mejorado bastante a comparación de las versiones anteriores. En esta ocasión nos encontramos con un keyboard retroiluminado y resistente a derrames de agua. Además, las teclas están muy compactas por lo que la acción de escribir se vuelve más eficaz.



Aparte, en la tienda de Huawei puedes adquirir un mouse inalámbrico y el M-Pencil magnético el cual se conecta automáticamente a tu dispositivo una vez que lo colocas en la parte superior de la tablet.



Otro punto a favor del diseño es que el ángulo de la pantalla puede ajustarse de tal manera que se visualicen mejor las imágenes de la tablet, supuestamente Huawei, puede inclinarse hasta 180°, sin embargo, a ese punto ya no es muy cómodo utilizarla con el teclado, lo mejor sería usar la pantalla táctil.



La Huawei MateBook E viene únicamente en su presentación Nebula Grey, el cual es un tono bastante oscuro pero que le da al dispositivo cierta esencia de elegancia.



Gran rendimiento



Como mencionamos anteriormente, el modelo que nosotros revisamos de este dispositivo fue que cuenta con Intel Core i7-1160G7 de 11ª Generación + 16B RAM + 512GB. Existen otras dos versiones de la Huawei Matebook E; con CPU Intel Core i5-1130G7 de 11a Generación + 8GB RAM + 256GB y con CPU Intel Core i3-1110G4 de 11a Generación + 8GB RAM + 128GB.



Enfocándonos únicamente en la primera versión, podemos decir que su procesador tiene un alto rendimiento, ejecuta programas pesados de manera eficiente por lo que puedes ocupar este dispositivo para realizar múltiples tareas sin ningún problema. Además, su nivel de respuesta para cambiar de una aplicación a otra es muy eficiente.



Además, está equipada con el sistema operativo de Windows 11 y no con Android, por lo que no habrá ningún problema al momento de descargar aplicaciones o programas en este dispositivo.



Entre otras características, la Huawei MateBook E cuenta con ocho capas de estructura de disipación de calor integrada que permiten que el dispositivo tenga un mejor rendimiento, además utiliza grafeno de alta conductividad térmica y un ventilador de aleta de tiburón que le permitirá al equipo mantenerse con una ventilación fluida para que no se caliente.



Por otra parte, cuenta con antenas Bluetooth y conexión WiFi para un emparejamiento más rápido y un alto rendimiento. Con el WiFi 6 la velocidad de la red es mejor sin importar el lugar en donde te encuentres conectado.



En cuanto a su autonomía, tiene un cargador portátil de 65W, de acuerdo con Huawei, la carga completa llega en 90 minutos, aunque esto depende del uso que le des.



Tecnología “Súper Dispositivo”



La tecnología “Súper Dispositivo” es una de las principales características de las computadoras portátiles de Huawei. Con ella puedes conectar varios dispositivos compatibles a la Huawei MateBook E para gestionar archivos o realizar distintas tareas.



Se pueden conectar desde teléfonos inteligentes hasta altavoces, impresoras, auriculares, etc. Cuando se conectan con otros dispositivos, puedes visualizar todo el contenido, por ejemplo, de tu smartphone en la computadora y arrastrar contenido de un lado a otro de forma muy fácil.



Cámaras de alta resolución



El apartado de cámaras es sin duda el que más nos gustó debido a que estas cuentan con sensores de alta resolución y gran apertura que captan imágenes muy fieles a lo que vemos con nuestros ojos.



La cámara frontal es de 8 MP, perfecta para videollamadas y selfies pues las imágenes se ven bastante limpias. La cámara trasera es de 13 MP con la que podrás tomar fotografías con gran resolución e incluso puedes escanear documentos con muy buena calidad.



Al hacer la prueba con fotografías, nos percatamos que las imágenes son bastante claras y casi sin ningún tipo de ruido o deformación debido a la nitidez con la que se capturan los colores y texturas. Por otra parte, tanto la cámara frontal soporta la grabación en video de 1080 a 60 fps, mientras que la cámara trasera graba hasta 4K a 30fps.



Precio y disponibilidad



La Huawei MateBook E ya está disponible en México y puedes encontrarla en el sitio oficial de Huawei. El precio de la versión con Intel Core i7-1160G7 de 11ª Generación + 16B RAM + 512GB tiene un costo de 32 mil 999 pesos.

