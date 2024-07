Informes reportan que la seguridad de OpenAI fue vulnerada en 2023.

A través de una publicación de The New York Times se dio a conocer que un hacker logró acceder a los sistemas de mensajería internos de OpenAI. Esto le permitió obtener información sobre el diseño de las tecnologías de inteligencia artificial (IA) de la compañía.

Según algunas fuentes familiarizadas, reportaron al medio citado que este evento sucedió en 2023. Sin embargo, la compañía de Sam Altman decidió no hacer público el caso así no evitaron denunciar a las autoridades correspondientes.

La razón fue porque no se robaron datos sensibles de clientes o socios.

The New York Times informa que el atacante extrajo detalles de las discusiones en un foro en línea en el que los empleados de OpenAI discutían las últimas tecnologías de la compañía. Sin embargo, no entro a los sistemas en donde la firma almacena y construye su IA.

Desconfianza dentro de OpenAI

De acuerdo con The New York Times, el incidente te generó temores de espionaje entre los empleados de OpenAI.

Sobre todo por la posibilidad que existe de que países como China roben la tecnología de IA y pongan en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, reporta el medio.

Además, la forma de llevar el tema causó polémica, pues denunciaron que OpenAI no es capaz de evitar que hackers ingresen y roben su información.

Hasta la redacción de esta nota, OpenAI no ha brindado algún comunicado sobre su postura.

