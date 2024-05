El buzón de voz puede ser tu salvación cuando, por alguna razón, no alcanzaste a contestar una llamada, pues te ofrece la posibilidad de acceder a ese importante mensaje.

Sin embargo, puede ser una herramienta que no sea del agrado de todos, por la falta de tiempo para escuchar cada una de las llamadas o porque simplemente no desean recibir las notificaciones.

Si no te gusta el buzón de voz y prefieres quitarlo, pero no has podido hacerlo, en Tech Bit te decimos cómo deshacerte de él paso por paso.

¿No te deja desactivar el buzón de voz del celular? Así puedes hacerlo

Es posible que esta función no sea completamente de tu agrado y deseas eliminarla de tu celular. Aunque parezca una herramienta nativa de tu dispositivo, en realidad puedes desactivarla para que no te cause problemas.

El buzón de voz depende de tu operadora y sistema operativo. Imagen: Unsplash

Sin embargo, antes de hacerlo, valora detenidamente sus ventajas y desventajas para que puedas tomar la mejor decisión.

Si cuentas con un dispositivo Android o iOS de la compañía Telcel, lo que necesitas hacer es acceder al sitio web o, bien, a la app Mi Telcel. Para ello, necesitas iniciar sesión con tu número de celular y contraseña registrada previamente. Al ingresar presiona en el apartado de “Servicios” y posteriormente en “Servicios activos”.

Entre las opciones selecciona “Buzón inteligente” y pulsa en desactivar el buzón de voz.

Si quieres saber de quién es el número del que te están marcando sin regresar la llamada, aquí te decimos cómo. Foto: Unsplash

En caso de que por alguna razón no puedas acceder a la plataforma de Telcel, puedes intentar con otro método. Básicamente, debes marcar al ##002#. Este código solo funciona para celulares con sistema operativo Android.

Para iPhones el código es distinto. Si eres usuario de iOS, debes llamar al #004# y confirmar que deseas continuar con la desactivación del buzón de voz y listo.

¿Cómo eliminar las notificaciones del buzón de voz del celular?

Para algunos, el problema no es el buzón de voz, sino las notificaciones que se muestran en el menú rápido del celular. Si ya intentaste de todo y aún así no has podido lograr que desaparezcan, te compartimos un truco que te ayudará a conseguirlo.

Foto: Unsplash

Para borrar las notificaciones del buzón de voz debes:

Accede a los “Ajustes” de tu celular .

. Pulsa en el apartado de “Aplicaciones” y posteriormente en “Administrar aplicaciones”.

De la lista, busca y selecciona “Teléfono”.

Presiona sobre la opción “Limpiar datos” y listo. Con ello se eliminarán el historial de la app, incluida las notificaciones del buzón de voz.

