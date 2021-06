Google Maps celebra el Día Mundial de la Bicicleta

Una de las opciones más eficientes para transportarse es la bicicleta. No solo no contamina sino que resulta un gran ejercicio. Aunque hay ciudades en donde utilizar este medio es un poco más complicado, como la Ciudad de México que no tiene habilitados espacios adecuados en todas sus calles, lo cierto es que cada vez son más las personas que optan por usarla y para celebrar el Día Mundial de la Bicicleta, te compartimos las rutas y las tendencias ciclistas registradas en Google Maps.

La app de mapas ha registrado, alrededor del mundo y en México, que muchas más personas están optando por subirse a sus bicis para ejercitarse, para usar una forma más sustentable de transporte o quizás porque consideran que es una manera de llegar más rápido a sus destinos evitando el tráfico de la ciudad.

Asimismo, una tendencia que destaca es que muchos buscaron una manera más seguras de transportarse durante la pandemia que fue uno de los factores que ha tenido un efecto importante en el uso de la bicicleta ya que, en el mundo, tan solo de 2020 a 2021, las búsquedas relacionadas con “bicicletas” en Google Maps aumentaron 79%.

Google recordó que hace 10 años introdujo las rutas para ciclistas en Maps y poco a poco fue llevando esa función a más países, de hecho hoy está disponible en más de 30 naciones. La compañía también ha ido afinando la información que presenta, tan solo el año pasado, dijo, añadió a la aplicación más de 150 kilómetros de rutas para bicicletas.

Agregó que para poder ofrecer a todos estos usuarios las ciclovías y rutas más actualizadas en Google Maps, trabajan de cerca con los gobiernos que les comparten esa información por medio de su herramienta de Carga de Datos Geográficos.

A nivel mundial, de acuerdo con datos de la plataforma, los países top para andar en bicicleta, con base en el uso general de las rutas para ciclistas registradas en Maps, son: Alemania, Estados Unidos, Holanda, Japón y Francia.

Hablando de ciudades en particular, en donde se demandan más direcciones para transportarse en bicicleta son Tokio, Amsterdam, Londres, París y Munich.

En cuanto a México, Google señala que nuestro país es el segundo de la región Latinoamericana y el número 14 a nivel mundial en el uso de rutas para bicicletas en Google Maps. Detalla que las ciudades mexicanas que más utilizan las rutas para ‘bicis’ son, primero, Ciudad de México; en segundo lugar está Guadalajara; y en el tercer puesto, Monterrey.

Tips para aprovechar al máximo Google Maps

Sin importar si eres un ciclista que aún está en sus primeras rodadas o un profesional que ya está listo para una competencia, Google nos comparte dejamos algunos tips y trucos para que Maps sea tu mejor aliado en todas tus rutas:

Encuentra bicicletas de pedales, eléctricas y scooters. Si no tienes bicicleta Google Maps te puede decir la disponibilidad en tiempo real de servicios de scooters y de bicicletas compartidas; cuánto tiempo tardas en llegar caminando hacia ellas; y tu tiempo total de viaje. La compañía adelantó que planea expandir esas capacidades hacia finales de este año, de la mano de nuevos socios, a más de 100 ciudades de 25 países.

Sube o baja la elevación. La ruta ideal en Maps puede cambiar dependiendo de si prefieres un camino relajado o una sesión deportiva. Cuando selecciones tu ruta, Google Maps te muestra la altitud para que puedas ver cuán plana o empinada será.

Comparte tu ubicación en tiempo real. Si estás rodando con un grupo de ciclistas con diferentes niveles de desempeño, puedes compartir tu ubicación en Maps para que todos puedan ir a su propio ritmo sin perder el contacto. Esto también es de gran ayuda cuando se planea un encuentro con otros amigos en exteriores.

Suma múltiples paradas. Ya sea que pares para hacer un picnic, para tomar una foto o para descansar, puedes añadir todas estas paradas en tu ruta. Cuando estás en el modo de navegación, da clic en los tres puntos de la esquina superior derecha que aparecen en la app y selecciona “Añadir parada”.

Navega con las manos libres con el Asistente de Google. Para rodar más seguro, puedes usar tu voz para operar y controlar Maps.

Nunca vuelvas a olvidar donde estacionas tu bici. Encontrar lugares para estacionarse no es algo exclusivo para los autos. Para no olvidar en donde dejas tu bicicleta, solo selecciona el punto azul que marca tu ubicación y elige “Marcar como lugar de estacionamiento”.

Navega sin conexión. Si cruzarás por una ruta en donde hay poca señal o no tienes conexión a internet, no te preocupes. Dirígete hacia “Mapas sin conexión” en el menú y selecciona el área de la que quieres descargar el mapa, así podrás encontrar tu destino sin estar conectado a una red.