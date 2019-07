Francia desarrollará armas láser antisatélite

A principios de mes, el presidente francés Emmanuel Macron anunció la creación de una fuerza espacial francesa que se encargaría de defender sus satélites. Al parecer la medida será tomada en serio, ya que el Ministro de Defensa de Francia anunció un programa que desarrollaría nano satélites equipados con pistolas y láseres, según el diario francés Le Point.



La ministra Florence Parly anunció que el país reasignaría 700 millones de euros del presupuesto militar para la defensa espacial, y que se gastarán más de 4,3 mil millones de euros para 2025. Ese dinero se destinaría a mejorar la red de satélites de comunicaciones militares de Syracuse de Francia, que se operan por la marina francesa.

Los militares quieren que la próxima generación de satélites incluya cámaras para identificar a los adversarios, con una generación de seguimiento equipada con subfusiles y láseres para atacar y desactivar otros satélites.



El Ministerio de Defensa también dice que quieren poder lanzar enjambres de nano satélites en órbita que puedan proteger objetos estratégicos, y tener la capacidad de lanzar satélites rápidamente para reemplazar a los que se han perdido. Le Point dice que los militares quieren que estos sistemas estén en funcionamiento para 2030.

Según Task & Purpose , Parly dice que el objetivo no es pasar a la ofensiva para eliminar a los satélites enemigos. “La defensa activa no es una estrategia ofensiva; es defensa propia ”, señalando que si el país puede identificar a un país que está cometiendo un acto hostil, podrá responder. También señala que el plan no se opondría al Tratado de Espacio Exterior , que prohíbe explícitamente cosas como las armas nucleares u "otras armas de destrucción masiva".