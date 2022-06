Extranjeros que viven en La Roma desatan debate en TikTok

¿Quién dijo que en TikTok solo hay bailes y trends con filtros graciosos? Esta semana, la app de videos cortos fue el sitio en donde se habló sobre uno de los temas más controversiales en la CDMX en los últimos años: la gentrificación y el desplazamiento de personas ya establecidas en zonas cada vez más caras para vivir.



El usuario que promovió la generación de opiniones alrededor del tema fue Fer Bustos, filósofo mexicano con más de 100 mil seguidores en la app, todo a raíz de un cartel bastante amenazante para los extranjeros que viven en la Roma.





@sassysofy la gentrificación es real y los mexicanos cada vez deben irse a vivir más lejos y pagar precios más caros en cdmx ♬ original sound - soucitigrafix

El cartel que hizo explotar las redes sociales

El pasado 6 de junio, una usuaria de Twitter publicó un cartel que se encontró en la Roma que en inglés decía lo siguiente:



“¿Nuevo en la ciudad?, ¿Trabajas desde casa?, Eres una maldita plaga y la gente local te odia. Vete”.



No pasó mucho tiempo para que el tweet se viralizara por todas las redes sociales, incluyendo TikTok. Aquí es donde entra el video de Fer y un concepto que ha ganado reconocimiento estos meses, la gentrificación.

El Doctor Luis Alberto Salinas, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, lo define como un proceso que crea espacios elitistas para un determinado sector de la población a costa de otro que carece de ingresos.



El Doctor Salinas también mencionó que la gentrificación crea una dinámica de consumo que en otras partes de la ciudad no existe; con costos de vida elevados que no pueden pagar personas con niveles económicos medios o bajos. En consecuencia, los habitantes que no pueden costear vivir en zonas como la Roma o la Condesa, deben desplazarse a la periferia.

Los “nómadas digitales”; extranjeros que ganan mucho y gastan poco

Usuarios de Twitter y TikTok están de acuerdo en que las personas deben vivir en función de sus posibilidades económicas. Pero el tema que se discute en redes sociales no es ese, sino el de los nómadas digitales que desplazan a ciudadanos que han vivido desde siempre en la ciudad:



Esto se vio reflejado en el tweet de Becca Sherman, donde mencionó que hacer “home office” desde México era mágico. Ella se escudó diciendo que se refería a la belleza de la ciudad, sin embargo, cientos de personas entendieron que trabajar desde este país es mejor para los extranjeros, ya que se gasta poco en relación a lo que ganan.



Fer Bustos mencionó que el decir “Mexico is so cheap” (México es muy barato), solo se promueve la gentrificación extranjera, el alza de precios en la renta, servicios básicos y el consecuente desplazamiento de decenas de habitantes nacionales.





¿Xenofobia?, ¿el enojo es justificado? Las redes sociales opinan

El video del filósofo generó una gran ola de opiniones tanto a favor como en contra del cartel visto en la Roma.



Algunos usuarios ven en el TikTok y el cartel cierta xenofobia. Esto se ha comentado en el video original:



- “El video busca impartir xenofobia escondida, es claro porque solo van y dejan su dinero, otra cosa sería que no paguen impuestos, pero no creo”.



- “Solamente en México nos quejamos de que extranjeros vengan y gasten su dinero, si es barato o caro ya no es asunto nuestro, ¡la CDMX es inmensa!”.



- ”No vi el video completo, por que hueva, pero la verdad no sé de qué se quejan sobre la Roma y la Condesa, esas zonas siempre estuvieron llenas”.



Por otro lado, hay personas que entienden la situación desde otra perspectiva:



- “Qué bien que el turismo suba, pero los precios del diario también porque no vienen solo a pasear, van a vivir barato con sus súper salarios”.



- “A mi lo que me molesta es que defiendan a los extranjeros que caminan descalzos y hasta se los aplaudan y los dejen entrar a todos lados, pero a alguien en situación de calle lo menosprecian”.





¿Tú qué opinas sobre la situación? ¿Estás de acuerdo con el cartel crees que es demasiado agresivo sin razón?



Por cierto, como dato curioso, la colonia Roma nació en 1903 y se construyó en los terrenos Potreros de Romita, de ahí su nombre actual.

