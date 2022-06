Eva lanza alternativa tecnológica digital para demandas radiológicas

Desde su lanzamiento, Eva PACS, una plataforma de diagnóstico y archivamiento de radiografías creada por Eva Center, un emprendimiento que busca transformar la industria de la salud desde sus extrañas a través de su innovación tecnológica, ha permitido a los pacientes obtener diagnsósticos más acertados a partir de una interpretación fidedigna de los estudios radiológicos.



La healthtech fundada en 2016 por Julián Ríos y Antonio Torres tiene como misión desarrollar tecnologías, como es el caso de Eva PACS (Sistema de Comunicación y Archivamiento de Imágenes por sus siglas en inglés) que contribuye a la digitalización de los procesos de radiología que les permiten a las personas mejorar su calidad de vida y colocar al paciente al centro de la atención médica.

Necesarias más soluciones que conduzcan a la digitalización



De acuerdo con el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen reportó que en México actualmente existen 6,092 médicos radiólogos certificados para satisfacer toda la demanda del país. Adicionalmente, el 70% de las instituciones de salud en México utilizan métodos de impresión de placas dentro de sus servicios de radiología, evidenciando la necesidad de soluciones que conduzcan a la digitalización.



“El mercado de salud está desesperado por soluciones, la necesidad es muy clara, hay un exceso de pacientes, una falta de productividad por parte de las áreas de radiología e imagen que puede ser resuelto con soluciones tecnológicas”, dijo en entrevista Julián Ríos, co-fundador de Eva.



Desde su lanzamiento en septiembre de 2021, la plataforma señaló que superó el millón de estudios, procesando más de 90 mil estudios mensuales. Además, de que la solución de Eva PACS se ha implementado en más de 200 instituciones médicas públicas y privadas a lo largo del país.



Clínicas Eva Center



Cabe señalar que este emprendimiento digital de salud tuvo sus orígenes en el desarrollo del brasier que a través de sensores permitió la detección temprana del cáncer de mama.



Posteriormente a este desarrollo, Julián continuó su proyecto con la fundación de un total de 15 clínicas Eva Center, donde lanzó una red de cabinas termográficas inteligentes en las cuáles ofreció el servicio de mastografías y ultrasonidos a más de 100 mil mujeres el Estado de México, Puebla, Monterrey y Ciudad de México.



Hoy en día, la plataforma de salud evolucionó a Eva PACS al permitir a los radiólogos realizar estudios como resonancia magnética, tomografías, mamografías, rayos x, ultrasonidos y densitometría.



Además, de que no solo se reduce el gasto en impresiones, sino que los especialistas pueden ver, analizar, realizar reportes y mandar los resultados a los pacientes y a los médicos referentes a través de correo o incluso WhatsApp.



“Nuestra visión es digitalizar el mundo en desarrollo, no importa si estamos hablando de una clínica rural o un hospital con más recursos financieros. Si utiliza nuestro ecosistema de Eva PACS podrá generar una capa de tecnología alrededor de estas instituciones que les permitirá ofrecer una atención digna a los pacientes”, expresó Julián.



Una plataforma basada en AI y herramientas 3D



De acuerdo con Julián Ríos, co-fundador de Eva, dicha plataforma se ha convertido para los médicos radiólogos en un aliado imprescindible en los diagnósticos precisos.



“En la plataforma existen herramientas más complejas como la reconstrucción multiplanar, no es algo que el estudio me proporcione, sino que algorítmicamente se obtuvo a través de Eva PACS, son imágenes diseñadas en base a la Inteligencia Artificial que permite ubicar al médico donde se encuentra dentro del estudio. Esto es una imagen de una dimensión de un objeto en tres dimensiones”, señaló.



De hecho, esto se logra en especial con la Tomografía Axial Computarizada (TAC), puesto que permite hacer numerosos planos a partir de uno solo para detallar con mayor precisión órganos, tejidos y huesos. Además, de que para ciertos estudios esta técnica es muy útil porque hay partes pequeñas que no se aprecian con facilidad en la toma general.



Finalmente, Eva Center, la startup mexicana anunció un nuevo levantamiento de capital de $7 millones de dólares por parte de los inversionistas MBX, TeleSoft Partners y Browder Capital, una inversión destinada para consolidar su tecnología y expandir sus operaciones en Brasil, Colombia, Argentina y Chile.

