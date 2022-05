Estudio sobre el polvo, revela que 68% de los mexicanos no limpian sus paredes

El polvo doméstico es uno de esos problemas que está presente en los hogares del mundo, sin embargo, se le da muy poca importancia, de acuerdo al Estudio global de Dyson sobre el polvo, una investigación que nos alerta sobre los hábitos y comportamientos de limpieza y el impacto potencial que puede tener en nuestra salud.



Para el 45% de los mexicanos, según el estudio aplicado en 33 países y que por primera vez incluyó a México, considera que la tierra es lo que más contribuye a la formación de polvo doméstico.



Además, la investigación arrojó que los virus se encuentran presentes en el polvo doméstico al tener una mezcla compleja de elementos que incluye ácaros del polvo, heces de ácaros de polvo, pelo de mascotas, cabello, piel, moho, restos de comida, bacterias, pequeños insectos y cientos de otras partículas.

Sin embargo, en los últimos 20 años, la empresa se ha dedicado a estudiar el polvo doméstico en laboratorio de microbiología, incluso cuenta con una granja de ácaros de polvo en situ para entender cómo es el polvo y cómo contrarrestarlo con su tecnología.



"Es preocupante que la gente sólo limpie cuando detecta polvo visible en los suelos, ya que muchas partículas de polvo son de tamaño microscópico", afirma Monika Stuczen, Investigadora en Microbiología de Dyson, la firma global de tecnología con sede en Malmesbury, Reino Unido, fue creada por James Dyson, el inventor que desarrolló un imperio a partir de su aspiradora.



Estudio sobre el ‘polvo’ revela comportamiento de aseo en hogares mexicanos



Según Dyson, a nivel global, el 40% de las personas sólo se sienten motivadas a limpiar cuando su casa tiene polvo visible en el suelo.



La microbióloga de Dyson destacó que muchas de estas partículas están ocultas a simple vista, pero pueden estar distribuidas por las distintas superficies de la casa, como los suelos, los sofás y las camas, y puede resultar difícil saber cuál es la mejor manera de eliminar el polvo de su casa.



"El hecho de que esté fuera de la vista no significa que deba estar fuera de la mente. Las partículas de polvo microscópicas, como la caspa de las mascotas y los alérgenos de los ácaros del polvo, pueden tener un mayor impacto en su salud y bienestar que las partículas que se pueden ver a simple vista", explica Monika.



Según la encuesta, 1 de cada 4 mexicanos se sorprendió de que el polvo está compuesto de heces de ácaros y de escamas de piel. Además, 7 de cada 10 mexicanos considera que el polvo doméstico puede contribuir a enfermedades como el asma y alergias.



"De hecho, en el momento en que la gente detecta polvo visible en el hogar, es muy probable que ya existan ácaros del polvo en su casa", señaló Monika.



En ese sentido, el estudio también reveló que el 51% de los mexicanos incrementó la frecuencia de limpieza para asegurarse de que sus hogares sigan siendo un espacio limpio y saludable, como consecuencia de la pandemia del COVID-19.



De acuerdo con la investigación de Dyson, el 60% de los mexicanos considera que la mayor cantidad de polvo se concentra en las alfombras y tapetes. Sin embargo, a pesar de un aumento de la frecuencia de limpieza, 2 de cada 3 mexicanos siguen sin aspirar su colchón.



Para la firma Dyson, descuidar la limpieza de los colchones y sillones es de vital relevancia ya que son los lugares donde se concentra la mayor cantidad de ácaros. Sin embargo, en México muchos mexicanos siguen descuidando sus colchones y otros espacios: el 83% no limpian los techos y el 68% no limpian sus paredes.



Mascotas, su relación con el polvo doméstico



En México, el 80% de los hogares tiene ahora al menos una mascota siendo los perros los más comunes. Sin embargo, la mayoría sí les permite estar dentro de casa y la conciencia de lo que puede haber en sus mascotas es baja, lo cual es preocupante.



El estudio global de Dyson sobre el polvo revela que 45% de los mexicanos no sabe que las bacterias pueden residir en sus mascotas. El 63% de los mexicanos desconoce que las escamas de piel pueden residir en sus mascotas. El 77% de los mexicanos no sabe que las heces de los ácaros del polvo doméstico, viven en sus mascotas y que son el principal detonante de las alergias. El 91% de los mexicanos desconoce que el polen puede residir en sus mascotas.



"Mucha gente piensa que el pelo de las mascotas es el mayor problema, ya que es el más visible. No es extraño que la gente no sea consciente de las otras partículas que pueden residir en sus mascotas, porque estas partículas tienden a ser de tamaño microscópico", explicó en entrevista la investigadora y científica.



La investigación de Dyson arrojó que la gente suele pensar que el pelo de las mascotas provoca alergias. Sin embargo, algunas alergias son provocadas por alérgenos que también pueden encontrarse en la caspa de las mascotas, partículas microscópicas que pueden esparcirse por el hogar.



Desde su fundación la firma británica ha creado tecnologías para resolver problemas en el cuidado del cabello, la purificación del aire, la robótica, la iluminación y el secado de manos, entendiendo la compleja matriz del polvo doméstico, un grupo de investigadores, científicos e ingenieros se dedican a desarrollar tecnologías que les permita capturar no sólo que se ve, sino también, el que no se ve.

