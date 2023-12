Los emojis se han adaptado a las conversaciones de los usuarios, llegando incluso a reemplazar algunas palabras y respuestas. De ahí que su presencia haya aumentado hasta ser un elemento esencial no sólo de chats sino también de publicaciones y contenidos en redes sociales.

Su popularidad ha sido tal que algunos cibernautas han usado algunos emojis en sus contraseñas. Sin embargo, no es un método tan recomendado entre las comunidades de Internet. Si eres uno de ellos, en Tech Bit te decimos por qué deberías dejar de hacerlo.

Leer también: Qué debes hacer si alguien intenta hackear tu dispositivo

¿Por qué no incluir emojis en tus contraseñas?

Si no eres muy activo en Internet, es probable que te sorprenda saber que puedes añadir emojis en tus accesos para iniciar sesión. Aunque resulte algo nuevo y aparentemente difícil de descifrar, en realidad, podría tener consecuencias negativas para tu seguridad online.

Foto: Pixabay

El sitio web Make Use Of advierte a los usuarios sobre no incluir emojis en sus contraseñas. Estas son algunas de las razones:

Son predecibles

Algunos podrían pensar que usar emojis en las contraseñas es una estrategia de seguridad, pero, en realidad, es totalmente lo contrario.

De la misma forma que hay palabras sumamente utilizadas por los usuarios, también hay emojis muy populares. Recurrir a estos para algunos de tus accesos podría generar el mismo problema si eliges los más frecuentes, una acción que sería fácil de descifrar por los hackers.

Vulnerable a ciberataques

¿Alguna vez has escuchado del llamado Shoulder surfing o espiar por encima del hombro? Como su nombre lo indica, esta técnica ocurre cuando un ciberdelincuente espía tu pantalla para obtener tus datos personales.

(Foto:Andrees Latif)

Usar emojis en tus contraseñas especialmente para iniciar sesión en tu celular puede aumentar las posibilidades de ser víctima de este ciberataque. Pues normalmente en los dispositivos móviles muestran los más utilizados por el usuario. Información que terceros pueden llegar a ver si incurren en el shoulder surfing.

La compatibilidad es un problema

En términos generales, los diseños de los emojis son iguales en cada dispositivo. Sin embargo, pueden sufrir ligeros cambios de formato dependiendo la plataforma. Lo que podría derivar en un inconveniente de compatibilidad al momento de ingresar tu contraseña.

Genera muchos inconvenientes

Seguir este método para proteger tus accesos podría provocar más problemas de lo que parece. Por ejemplo, si tu contraseña tiene emojis, iniciar sesión desde la computadora podría convertirse en una tarea más difícil de lo normal.

Crear a la contraseña no debe tomarse a la ligera. Foto: Pixabay

También es una técnica que no puedes aplicar a todas las plataformas. O bien, algunas permiten el uso de emojis, pero sus políticas podrían cambiar y causar inconvenientes, siendo el peor de los escenarios, el bloqueo de tu cuenta.

Leer también: 72% de los niños piden videojuegos digitales en sus listas de navidad

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters