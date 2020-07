Estados Unidos podría restringir WeChat

En medio de un intenso escrutinio sobre TikTok, como un riesgo potencial de seguridad nacional en Estados Unidos, la aplicación multipropósito china desarrollada por la firma Tencent que ofrece servicios de mensajería y llamada gratis, WeChat, ahora también se encuentra en la mira de Washington.

El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo al portal Fox Business el pasado domingo, que "[TikTok] y WeChat son las formas más grandes de censura en el continente chino, y por lo tanto esperan una fuerte acción al respecto".

Navarro alegó que "todos los datos que se encuentran en esas aplicaciones móviles con las que los niños se divierten tanto y parecen tan convenientes, van directamente a los servidores en China, al ejército chino, al partido comunista chino y a las agencias que quieren robar nuestra propiedad intelectual".

Al respecto, WeChat declinó hacer comentarios sobre el tema. Por su parte, la aplicación de videos cortos TikTok, indicó a través de un comunicado al medio TechCrunch que "proteger la privacidad de los datos de nuestros usuarios es una prioridad crítica para TikTok" y que "nunca ha compartido los datos de los usuarios de TikTok con el gobierno chino, y no lo haría si se lo pidieran".



De acuerdo con el portal web, la mayor diferencia entre restringir las dos aplicaciones, es la demografía que se verá afectada, esto debido a que fuera de la República Popular China, WeChat es utilizado principalmente por la dispersión china y las empresas extranjeras con presencia o conexión en China, mientras que TikTok es utilizada principalmente por jóvenes usuarios locales en todo el mundo.

Asimismo, si bien WeChat impulsa innumerables actividades diarias en China, desde pagar en un restaurante hasta reservar una cita con el médico, la función de la aplicación se limita principalmente a enviar mensajes fuera de China a medida que los competidores extranjeros cumplen su función en otros aspectos.

Es por esta razón que no está claro cómo se aplicará la restricción de Estados Unidos, suponiendo que la nación americana decide hacerlo. No obstante, algunos usuarios de la aplicación de mensajería han comenzado considerar otras alternativas a WeChat, para no perder el contacto con sus familiares y amigos en casa, sobre todo en esta época de pandemia.

En el caso de que Apple App Store o Google Play eliminen el messenger propiedad de Tencent, los usuarios con sede en Estados Unidos podrían cambiar a otra tienda regional para descargar la aplicación.

De igual manera, si se tratara de una prohibición de la dirección IP, podrían acceder a la aplicación a través de redes privadas virtuales (VPN), herramientas que son familiares para muchos en China para acceder a servicios en línea bloqueados por el Gran Firewall de Beijing.

Cabe señalar que las VPN no son necesariamente utilizadas para combatir la censura. No es raro ver a los chinos en el extranjero configurando su dirección IP en su país de origen para transmitir programas en plataformas de video chinas que no están disponibles en el extranjero debido a restricciones de licencia.

El mensaje del asesor comercial de la Casa Blanca, llegó poco después de que el Secretario de Estado, Mike Pompeo, revelara que el gobierno de los Estados Unidos busca prohibir TikTok.

TikTok ha estado trabajando para distanciarse de su asociación china a través de esfuerzos como el almacenamiento de datos en Estados Unidos y Singapur, así como la revisión de su estructura corporativa.

Destacó en su declaración que "nuestro jefe de seguridad de la información estadounidense tiene décadas de experiencia en seguridad y aplicación de la ley en los Estados Unidos. La matriz de TikTok es una compañía privada respaldada por algunos de los inversores estadounidenses más conocidos, que ocupan cuatro de sus cinco puestos en la junta”.