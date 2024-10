Imagina poder detectar enfermedades mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas. Esto podría ser realidad gracias a MILTON, una innovadora plataforma de inteligencia artificial (IA) desarrollada por AstraZeneca.

La herramienta analiza biomarcadores para predecir más de mil enfermedades, hasta con un 90% de precisión en algunos casos, además de que representa una revolución en la medicina preventiva y su código está a disposición de la comunidad científica mundial para incentivar la colaboración global.

Según Slavé Petrovski, vicepresidente del Centro de Investigación Genómica de AstraZeneca, MILTON surgió con el objetivo inicial de mejorar los estudios genéticos: “Nos dimos cuenta de que muchas veces los biobancos no etiquetaban correctamente las enfermedades, ya que las personas no sabían que las padecían. Inicialmente, MILTON fue diseñado para identificar estos casos no diagnosticados. Pero durante el proceso, descubrimos que la plataforma también podía predecir futuras enfermedades al identificar patrones en muestras de sangre y orina recolectadas hace más de 10 años”.

Guillermo del Angel, científico senior especializado en IA y aprendizaje automático en la firma, añade que esta tecnología responde a una necesidad crítica en la medicina.

“El gran beneficio de este proyecto es que podemos ver, a partir de biomarcadores, qué va a pasar en el futuro con un paciente y tomar medidas preventivas. Si alguien tiene un mayor riesgo de enfermedad, podemos diseñar tratamientos y prevenir complicaciones”, puntualiza.

¿Cómo funciona MILTON?

MILTON analiza la información de pacientes clasificados con enfermedades conocidas para identificar combinaciones de biomarcadores (medidas clínicas como los niveles de colesterol, el índice de masa corporal, etc.) que están asociados con enfermedades específicas.

Luego, aplica estas firmas al conjunto de datos completo para distinguir a individuos con perfiles de biomarcadores similares, lo que indica que pueden tener la enfermedad o tener un alto riesgo de desarrollarla.

La plataforma fue entrenada con datos de más de 500 mil personas de un biobanco del Reino Unido; se utilizaron tanto indicadores comunes como un detallado análisis de proteínas en sangre.

La IA al servicio de la prevención

“MILTON identifica firmas biomarcadoras complejas, al analizar hasta 3 mil proteínas. Esta es una diferencia fundamental con la medicina tradicional, que suele enfocarse en uno o dos biomarcadores a la vez”, explica Petrovski.

Este enfoque ha permitido predicciones precisas para enfermedades difíciles de detectar, como el Alzheimer. Según Del Angel, “MILTON puede identificar proteínas en sangre que predicen la aparición del Alzheimer con más de un 90% de precisión, años antes de que el deterioro cognitivo sea evidente”.

Acceso abierto para la comunidad científica

Uno de los aspectos innovadores de MILTON es su enfoque de código abierto. AstraZeneca ha publicado tanto los resultados como el código de la herramienta para que cualquier investigador en el mundo los utilice.

Petrovski subraya la importancia de esta aproximación: “Al abrir MILTON al público, esperamos que otras organizaciones puedan desarrollar aplicaciones específicas, como predictores para enfermedades como el Alzheimer”.

El futuro y los retos

Aunque MILTON tiene un gran potencial, todavía se encuentra en fase de investigación y no está listo para su uso clínico inmediato. La herramienta también enfrenta desafíos relacionados con los sesgos algorítmicos, especialmente al aplicarse en poblaciones de diferentes orígenes genéticos.

“No podemos asumir que las predicciones de MILTON serán aplicables de la misma forma en todas las poblaciones. Estamos trabajando en asociaciones globales para ajustar la herramienta y asegurar que sea efectiva en diferentes contextos”, aclara Petrovski.

Otro desafío es validar su uso clínico. Si bien ha mostrado resultados prometedores en más de mil enfermedades, todavía necesita superar regulaciones y pruebas clínicas para integrarse al sistema de salud.

En cuanto a la privacidad de los datos, Petrovski destaca que el proyecto se basa en la agregación de datos y no utiliza información individualizada, lo que minimiza el riesgo de violaciones del tipo a las personas.

Medicina preventiva, no reactiva

AstraZeneca espera que herramientas como MILTON se integren en los chequeos médicos rutinarios, especialmente para que los profesionales de la salud anticipen problemas antes de que aparezcan síntomas graves.

“La idea es que los médicos no solo tengan acceso a algunos indicadores, sino a miles de ellos, lo que facilitaría decisiones más informadas y personalizadas. Así, podremos movernos hacia una medicina preventiva en lugar de reactiva”, agrega Del Angel.

MILTON también busca democratizar la medicina preventiva mediante colaboraciones internacionales.

“Tenemos que avanzar hacia un modelo de intervención temprana y cuidado preventivo, y ese es el camino que toda la industria debe seguir”, subraya Petrovski.

