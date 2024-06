El navegador de Google Chrome sigue agregando diferentes trucos y funciones con el principal objetivo de que sea más sencillo y práctico de utilizar.

Prueba de ello es la última función que implementó en su navegador web para dispositivos Android, que te lee en voz alta el contenido de diferentes páginas web.

Imagen: Pexels

Con esta función, podrás acceder a cuentos e historias que el mismo navegador te las leerá en voz alta. Lo mejor de todo es que podrás pausar, rebobinar o avanzar mientras lees, cambiar la velocidad de reproducción e incluso, seleccionar la voz que más te agrade.

Si quieres saber cómo activar esta función, en Tech Bit te decimos cómo hacerlo paso a paso.

Leer también: Qué celulares no tendrán WhatsApp a partir del 1 de julio

¿Cómo activar la función de lectura en voz alta de Google Chrome?

Antes de comenzar, es importante mencionar que esta función aún no está disponible en todos los sitios web. Si una página no se puede reproducir, esta opción simplemente no te aparecerá.

En la página web de Google se destaca que esta función se llama “Escuchar esta página” y te permite escuchar el texto que leas en un sitio web en tu dispositivo Android.

Además de reproducir, pausar, rebobinar o avanzar mientras lees, cambiar la velocidad de reproducción, seleccionar la voz que prefieras y activar o desactivar el resaltado de texto y el desplazamiento automático.

Foto: Unsplash

Los idiomas disponibles en este modo son alemán, árabe, bengalí, chino, español, francés, hindi, indonesio, inglés, japonés, portugués y ruso.

Para poder activar esta función tienes que realizar lo siguiente: En tu dispositivo Android abre la aplicación de Google Chrome y accede a un sitio web que contenga texto que quieras leer. En la parte superior derecha, se encuentra un símbolo de 3 puntos, da clic en esta opción y posteriormente selecciona “Escuchar esta página”.

¡Y listo! Se empezará a leer el contenido de la página web y en la parte de abajo del navegador podrás encontrar un “reproductor”, en donde podrás ver el tiempo total de la lectura. Para salir de esta función únicamente da clic en la opción de “Cerrar”.

Foto: Pixaby

¿Cómo puedo cambiar la velocidad de reproducción?

Si sientes que se lee muy rápido o muy lento, puedes cambiar la velocidad de reproducción de una manera sencilla. Únicamente da clic en el reproductor, donde podrás elegir la velocidad de reproducción, la cual está establecida con 1,0x pero puedes ralentizar o acelerar la lectura a tu gusto.

Otra opción es que una vez que des clic en la parte derecha del reproductor, sobre los tres puntitos y selecciona “voz”. Ahí aparecerán diferentes voces y una vista previa de cada una de ellas. Elige una que más te agrade y será la que escuches cuando actives la función “Escuchar esta página”.

Podrás navegar por el sitio web actual o cambiar de pestaña mientras escuchas el texto e incluso escucharás el reproductor aunque la pantalla esté bloqueada, por lo que es una excelente opción para escuchar una buena lectura mientras realizas otras actividades.

Leer también: Beca Benito Juárez 2024: quiénes recibirán el pago de 16 mil 800 pesos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters