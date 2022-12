Encierra a su novio por temor a que las vecinas se lo roben por guapo

Una mujer se volvió viral luego de confesar que mantiene a su novio encerrado por miedo a que las vecinas se lo roben. Según explicó ante los medios de comunicación su pareja es tan guapa que parece “tallado por los dioses”. Sin embargo, las reacciones de los usuarios en las redes se terminaron burlando al verle la cara al hombre en cuestión.

En TikTok el video ya fue compartido más de 400 mil veces. Entre los más de 54 mil comentarios hay quienes opinaron que las imágenes solo pueden ser una “actuación”. Es que para varios efectivamente “el amor es ciego” y hasta se burlaron al señalar que claramente el hombre no se parece en nada a “Leonardo DiCaprio”. Entre risas apuntaron que claramente la mujer “no está sanita”.



Para esta mujer su marido es Brad Pitt. Foto: TikTok @icefire_oficial

En el clip viral la señora explica muy segura de que duerme con “Brad Pitt” que “las mujeres me tienen envidia por el novio tan guapo que tengo”. La confianza, en lo que muchos consideraron como una “belleza pero para el campo”, llevó a que la publicación alcanzara el millón y medio de likes.

“La verdad, me han dicho que me tienen mucha envidia y me lo quieren robar, me lo quieren quitar. Por eso lo tengo en la casa”, sostuvo en TikTok. Ella detalló que “las mujeres, al verlo, se impresionan mucho y tengo miedo de que me lo vayan a quitar porque él es muy, muy guapo”. Pero al parecer no es la única que lo veo hermoso, es que su novio también se siente guapo.



Cuando la prensa le preguntó al caballero qué pensaba ante el encierro de su mujer por su belleza él revela en el video viral que “es algo que siempre me ha dicho, que soy muy guapo y precisamente por eso no me deja salir o que me visiten mis amistades que tenía cercanas”.