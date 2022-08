Empresas y usuarios priorizan privacidad de datos y seguridad digital

La tecnología se ha convertido en parte esencial del quehacer diario de las personas y las empresas, pero también puede ser la puerta de entrada para los ciberataques y el robo de información personal.



Se estima que en México hay poco más de 89 millones de usuarios de internet quienes se mantienen conectados para trabajar de manera remota y presencial, enviar correos o mensajes, reproducir contenidos de música o video, realizar compras o transacciones bancarias en línea, entre otras actividades, que pueden poner en riesgo su seguridad digital y la de sus organizaciones.

Usuarios no saben cómo proteger su información personal



“Hoy vemos más dispositivos conectados que personas, sobre todo tomando en cuenta que los hogares son una extensión de los salones de clases o pequeñas sucursales de las compañías, lo que aumenta exponencialmente los retos en materia de seguridad y privacidad”, señaló Mario de la Cruz Sarabia, director senior de Relaciones con Gobierno de Cisco para Latinoamérica.



El ejecutivo aseguró que a pesar de que las personas cada vez manifiestan mayor interés sobre cómo proteger su información personal y reducir su huella digital, pocos saben hacerlo. De acuerdo con el Estudio de privacidad del consumidor 2021, realizado a nivel global por esta firma, 46% de los encuestados dijo que no puede proteger adecuadamente sus datos, principalmente porque no entiende lo que las organizaciones recopilan y hacen con su información (76%), porque debe aceptar los términos y condiciones para acceder a los servicios (47%) y porque no entiende qué otras opciones tiene (37%).



“A esto hay que sumar que 4 de cada 10 personas consideran que sus datos personales ya están disponibles. En el caso de México, los consumidores han buscado revertir esta situación y 25% de los entrevistados hizo alguna consulta a empresas para conocer qué datos poseen de ellos, mientras que 37% solicitó el cambio o eliminación de los mismos”, agregó De la Cruz.



¿Qué están haciendo las empresas?



Aunque al inicio de la pandemia la mayoría de las organizaciones revelaron no estar preparadas para trasladar sus actividades a espacios virtuales y, al mismo tiempo, prevenir y reaccionar ante ataques cibernéticos, actualmente la privacidad y seguridad representan una misión crítica en las empresas, como lo indica el Estudio sobre la Privacidad de los Datos en 2022 de Cisco, para el cual se entrevistaron a 4,900 profesionales de seguridad e informática en 27 países, incluyendo México.



De acuerdo con el reporte, 90% considera la privacidad un imperativo empresarial y más del 85% de las compañías encuestadas al menos duplicó su inversión en privacidad en los últimos tres años.



El también presidente del Comité de Innovación y Tecnologías de Información y Comunicaciones de American Chamber México mencionó que los recursos destinados a esta área siguen aumentando, ya que los empresarios han observado un alto retorno de inversión.



“Más del 60% de los encuestados vio beneficios en al menos seis áreas; las más significativas y de mayor interés fueron construir una relación de confianza y ser una empresa atractiva para sus clientes, con 71 y 69% respectivamente; también lograr eficiencia operativa, permitir la innovación y mitigar las pérdidas por filtraciones de datos, cada una con 68%; así como la reducción en el retraso de ventas con 63%. En promedio se estima un retorno de inversión de casi 1.8 veces superior al monto destinado”, puntualizó Mario de la Cruz.



Recomendaciones para preservar la privacidad y seguridad desde las empresas



La digitalización ha traído desafíos significativos de ciberseguridad, además de mayor conciencia, a nivel de las organizaciones como de los usuarios, sobre la importancia de la privacidad; por ello Cisco comparte cuatro acciones para que las empresas promuevan un entorno digital seguro y la confianza de sus consumidores.



Transparentar el uso de datos: la principal preocupación entre los consumidores es no saber cómo se utilizan sus datos, y las empresas pueden cambiarlo con explicaciones fáciles de entender sobre por qué se requieren y qué se hace con los mismos.



Crear conciencia sobre las regulaciones y protecciones de privacidad: en la medida que la población sepa que hay leyes para la protección de datos personales y entienda que hay límites sobre cómo pueden utilizarse, tendrá mayor confianza de que sus datos están seguros.



Blindar los espacios de trabajo: un enfoque exitoso de seguridad informática debe contemplar la protección de todos los sistemas, redes, programas y equipos que se utilizan la organización, particularmente en la actualidad que muchas empresas laboran de forma híbrida y las personas se conectan desde múltiples dispositivos.



Brindar capacitación: la ciberseguridad es un tema de responsabilidad compartida y se debe educar y sensibilizar, tanto a colaboradores como usuarios en general, sobre principios básicos de seguridad digital para reducir riesgos.



Esto contempla aspectos como: elegir contraseñas seguras, hacer respaldos con regularidad, aprender a identificar correos o archivos maliciosos, evitar compartir información personal en redes sociales, entre otros.

