Empresas del futuro más sostenibles usando la tecnología

Por María Paula Duque, directora de sostenibilidad Microsoft Latam





No es una moda. Es una realidad. Si no resolvemos el calentamiento global y logramos reducir de manera significativa las emisiones de carbono asociadas a la actividad industrial, no tendremos un planeta donde vivir ni trabajar.



Desde mediados del siglo XVIII -inicio de la revolución industrial- a la fecha, la actividad humana ha liberado más de 2 trillones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero a la atmósfera terrestre y a esta cifra se suma el crecimiento anual estimado en más de 50 mil millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero, que tardan miles de años en disiparse y muchos millones de dólares en compensarse.

Leer también: 5 alternativas a Twitter



Actividad industrial, un problema mundial



El problema es grave y requiere acción inmediata. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) alertó que, en el año 2020, habíamos llegado al récord de acumulación de gases de efecto invernadero, superior a la media generada en el período 2011-2020.



Uno de los efectos inmediatos para nuestra salud es la declaración de La Organización Mundial de la Salud (OMS) que cataloga la contaminación del aire como una de las mayores amenazas para la salud humana.



Esto explica por qué el sentido de urgencia sobre el calentamiento global y la contaminación aumenta año a año y por qué el llamado a la acción es cada vez más claro.



Como consecuencia, una mayor presión sobre el actuar de las empresas y una respuesta más clara de ellas, cada vez más vocales y conscientes sobre su papel en el impacto ambiental, el uso de procesos sostenibles en sus operaciones, la generación de productos “verdes” y la adaptación de sus cadenas productivas para reducir su huella ambiental, buscando descarbonizar sus operaciones.



Transformación digital



Las acciones adoptadas a nivel empresarial tienen diferentes alcances. Algunas organizaciones empiezan su viaje de sostenibilidad tomando medidas para reducir el consumo de energía y, así, las emisiones de carbono.



Otras priorizan la reducción de sus costos operativos en insumos estratégicos como el agua. Algunas más avanzadas invierten intensivamente en la transición energética, adquiriendo energías renovables.



La transformación digital juega un papel preponderante en la construcción de empresas más sostenibles. Las nuevas tecnologías para integrar y conectar diversos sistemas, obtener datos en tiempo real y correr algoritmos de inteligencia artificial, mejoran la eficiencia operativa y serán determinantes en el camino hacia una economía cero emisiones.



El paso 1, medir y hacerse responsable de la huella ambiental de la organización, requiere tecnología. Las mediciones deben ser en tiempo real y desde la fuente original de la información, es decir, los diversos sistemas empresariales -como ERP, facturación, proveedores, CRM- donde reposa esa información, de tal manera que las acciones se basen en datos reales y no en aproximaciones desfasadas en el tiempo.



Si hay algún activo clave que nos haya dejado la transformación digital, es la capacidad de recolectar y aprovechar los datos para generar conocimiento y tomar decisiones.



Basado en el principio fundamental de ¨lo que no se mide, no se mejora¨, en Microsoft llevamos años trabajando nuestra estrategia de sostenibilidad, utilizando datos precisos y modelos analíticos precisos que permitan mejoras evidentes en las practicas sostenibles adoptadas por la compañía.



En otras palabras, todos nuestros productos y la tecnología que estamos entregando al mercado para resolver los retos de sostenibilidad de nuestros clientes y socios de negocio, han sido probados y diseñados por y para nosotros.



Somos el cliente número 1 de la nube de sostenibilidad, del Microsoft Sustainability Manager, de las soluciones de edificios inteligentes y de la adopción masiva de energías verdes en la operación de nuestros data centers a nivel global.



Sostenibilidad, posible solución



Basado en los modelos de datos y la medición constante de nuestras acciones sostenibles hemos podido asumir ambiciosos objetivos como ser carbonos neutrales, agua positivos y cero residuos al 2030.



Creemos que la sostenibilidad producirá en la empresas una transformación tan profunda como lo ha sido la transformación digital. Los principales activos digitales como la computación en la nube, el uso de datos exponenciales, o los gemelos digitales y el metaverso, serán habilitadores de la sostenibilidad.



Con este principio en mente y convencidos de la fuerza trasformadora de la tecnología, estamos entregando y construyendo soluciones tecnológicas digitales para ayudar a determinar de manera sencilla la huella ambiental, determinar cómo reducirla y adoptar estrategias más sofisticadas a medida que el negocio se reinventa.



Un ejemplo de esto es Grupo Bimbo, el productor internacional de productos horneados y bocadillos con sede en México que, para ayudar a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad, implementó Microsoft Cloud for Sustainability, que actualmente ayuda a la empresa a recopilar, rastrear y analizar todas las métricas estratégicas de sostenibilidad.



Reconocer que el desarrollo sustentable es un paso más hacia el futuro requiere no solo un objetivo audaz sino también un plan detallado y, por ende, contar con programas agresivos para reducir las emisiones de carbono, tanto para las emisiones directas como para toda la cadena de suministro y valor.



Esta es una responsabilidad urgente para las empresas y para las sociedades, el problema es grave y debemos actuar ahora para tener un planeta mejor para todos.

Leer también: iPhone 15 Pro podría transferir datos 40 veces más rápido



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters