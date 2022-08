“El objetivo es entender a los usuarios”, director de marketing en OPPO México

Tras su llegada oficial a nuestro país –hace más de dos años– en medio de la pandemia, OPPO aspira a ser una de las marcas más reconocidas entre los mexicanos. En su camino al éxito, el fabricante chino ya empieza a cosechar grandes éxitos pues, según un reporte de la consultora The Competitive Intelligence Unit, la marca ya cuenta con una participación de mercado del 10%.



Y es que, según Counterpoint Research, OPPO ya se ha posicionado como una de las marcas más exitosas de América Latina. Se calcula que casi el 90% de su volumen de ventas regional se concentra en México.



Recientemente, esta empresa lanzó en el país su portafolio de smartphones compuesto por el Reno 7 y el Reno 7 5G. Estos dos dispositivos están destinados, según la marca, a colocarse en los primeros lugares de ventas en el segmento de gama media

Para reforzar su estrategia local, OPPO anunció recientemente la llegada de Pablo Tapia como su nuevo director de Marketing (CMO) para México. Con más de 20 años laborando en empresas relacionadas con la tecnología, Tapia busca consolidar la estrategia para que la compañía china se convierta en “la marca más querida del país”.



En entrevista para Tech Bit, Pablo Tapia reflexiona sobre el papel que jugará la firma asiática en el cierre de este 2022.



¿Qué estrategia causó el crecimiento acelerado de OPPO en México y Latinoamérica?

OPPO llegó a nuestro país en una época donde la gente estaba con mucha incertidumbre. En ese contexto, la compañía apostó por México en ese momento complejo. Ahora, esa jugada atrevida está dando buenos resultados.



Sin embargo también es necesario señalar que la marca está creciendo de una manera vertiginosa a nivel global. Por eso, el caso de nuestro país y Latinoamérica no es la excepción.



En ese sentido, la expansión de OPPO en México y América Latina va de la mano de la “visión glocal” (globalmente locales), como la marca lo define. Esta es una visión que es global en el pensamiento y en el approach de investigación y desarrollo de producto, pero también local en la ejecución.



Ahora viene la etapa de consolidación. Nuestro esfuerzo estará más enfocado en el tema de branding a través de nuestra campaña de “Inspiration Ahead”. Estamos entrando en un “cambio de velocidades” para que nuestros usuarios tengan un conocimiento mayor de lo que significa OPPO.



En méxico están creciendo más que en otros países de la región, ¿a qué se debe esto?

En el caso concreto de México y Latinoamérica, la estrategia es muy interesante: de entrada ofrecimos dispositivos de gama media-alta como es el caso de la familia Reno. Estos productos se encuentran entre los 8 mil y los 11 mil pesos. Están enfocados en atender una necesidad muy específica y fueron diseñados para una audiencia que busca mucho valor por su dinero, esto en cuanto a calidad y servicio.



Nosotros no solamente ofrecemos grandes productos sino grandes experiencias con una propuesta de marca muy sólida. Además, somos la única marca que ofrece dos años de garantía en el mercado mexicano.



Lo anterior, sin dejar de mencionar que contamos con las tasas de fallas más bajas: desde la apertura de equipo hasta los primeros meses de utilización, somos de los fabricantes que menos fallas presentamos en los equipos. Creo que cada uno de estos elementos han hecho que la llegada de OPPO sea única por su innovación, diseño y calidad del producto.



Además, a todo lo anterior, se le suma que la compañía decidió tener un acercamiento con la gente. Tenemos una capilaridad impresionante. Estamos en todo el país. Hay expertos de OPPO en casi todas las tiendas. Así, siempre habrá una persona acompañándote en esta experiencia de abordaje de nuestro producto, para que la experiencia sea inigualable.



¿Qué hay en cuanto al desarrollo de sus productos?

La misión de OPPO es “Technology for Mankind”. Así, al final del día sabemos que la tecnología perse no tiene ningún propósito si no se utiliza como una herramienta.



Asimismo, tener centros de desarrollo en Europa y América, nos ayuda a estar cercanos a las personas. Somos una compañía abierta al diálogo. Nuestro objetivo es entender a los usuarios, conversar con ellos para traerles todo lo que ellos están buscando.



Para la compañía, el tema de desarrollo de productos es fundamental. OPPO tiene seis centros de desarrollo a nivel global. La estrategia está muy apalancada en toda esa disrupción y generación de productos con experiencias muy enfocadas en lo que la gente está buscando.



En estos centros de desarrollo cada una de las disciplinas y áreas están siendo revisadas. En el caso de la conectividad, ya se están haciendo los primeros desarrollos de 6G. Eso va a hacer todavía mucho más instantánea la conectividad.



La inversión en inteligencia artificial es otro de los temas más potentes que tenemos. Eso impulsa muchas cosas y es parte fundamental lo que se hace en estos centros de investigación y desarrollo. Aplicamos IA a múltiples cosas.



Además, con la inteligencia artificial de reconocimiento facial, OPPO te puede ofrecer cosas que a nadie se le habían ocurrido por ejemplo, en el área de la privacidad.



Hay un compromiso muy claro por estar invirtiendo en cuestiones que van ser diferenciadores y que traigan a los usuarios soluciones a cuestiones que, incluso, no se hayan imaginado antes y que hagan que su vida sea mejor.



¿Cuál es la expectativa de OPPO al cierre de este 2022?

Los mexicanos ya nos conocen. Ahora nuestro trabajo será que la gente ame la marca. Eso tiene que ver con un trabajo de branding: explicarles cuál es el objetivo de OPPO, por qué es una marca con propósito, una marca involucrada en temas de educación y sustentabilidad... La compañía trabaja muy fuerte por reducir su huella de carbono, un ejemplo de ello, son los plásticos reciclados utilizados en los empaques.



Nuestros productos tienen un componente de sustentabilidad. En ese sentido, la carga rápida es algo que es muy interesante. Mucha gente lo ve como algo conveniente y versátil. Sin embargo, ayuda al planeta: si tu teléfono se carga más rápido, dejas de consumir cierta cantidad de energía.



En México, la energía que se produce no es muy limpia, todos estos elementos están redondeados en esta experiencia que significa ser “Technology for Mankind”: ayudar a la gente a vencer las barreras y mejorar su día a día.



La estrategia ahora es mantener este nivel de crecimiento, extendernos a otras audiencias: que conozca todo mundo la marca y de ahí seguir construyendo.



El año 2023 será fuerte en el tema de branding. Nos vamos a mover más en el reconocimiento de lo que hace OPPO en torno a su ecosistema, a la comunidad y a la sociedad.

