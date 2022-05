El metaverso y el futuro de internet

Desde que Mark Zuckerberg anunciara hace unos meses que el metaverso será una realidad en el futuro, otras compañías le han seguido el paso. Esto ha llevado al desarrollo de nuevas tecnologías. En pocas palabras: el metaverso cambiará el internet tal y como lo conocemos ahora.



No existe un consenso sobre cómo será el metaverso real en algunos años. Pero, en esencia, será un “ambiente virtual compartido” donde las personas podrán interactuar por medio de avatares digitales personalizados.

El metaverso y la vida



El metaverso podría alcanzarnos en todos los niveles y aspectos de la vida, iniciando por el laboral y el de entretenimiento. Por lo mismo, se espera un incremento en experiencias inmersivas a través de realidad virtual y aumentada.



Uno de los primeros gigantes tecnológicos en unirse a esta tendencia es Microsoft, el cual recientemente anunció el lanzamiento de Mesh para Teams. Esta función combina capacidades de “realidad mixta” y permitirá a todos los usuarios “unirse a experiencias holográficas compartidas y colaborativas” aunque se encuentren en lugares diferentes y distantes.



Mesh será accesible a través de diversos artículos como smartphones, laptops y lentes de realidad mixta. Según la compañía, esta función “es una puerta de entrada al metaverso”.



Pero los gamers no se quedan atrás. Alo Yoga recientemente anunció el lanzamiento de una experiencia inmersiva en Roblox: Alo Sanctuary. En ella, los jugadores crearán un avatar que estará ubicado dentro de una isla que es, a la vez, un “lugar de retiro y sanación”. Aquí los jugadores podrán meditar y llevar a cabo otro tipo de actividades como tomar clases de yoga.



Futuro del metaverso



La idea para el futuro es que nuestras experiencias en la vida real puedan ser replicadas en el metaverso. Incluso, hay quienes consideran que el metaverso podría superponerse con el mundo físico. Esto requerirá de tecnologías como las realidades aumentada, virtual, mixta...



Sin embargo, estas tecnologías no serán de utilidad únicamente en el metaverso. Según PwC, la realidad virtual podría cambiar totalmente el modo en que experimentamos muchas de las actividades en el mundo actual.



Un ejemplo es la manera en la que Forensic Architecture, un grupo de investigación multidisciplinario con sede en Goldsmiths, Universidad de Londres, reconstruye, de manera virtual y en 3D, eventos históricos pasados a partir de múltiples fuentes, para analizar, e incluso desafiar, la narrativa de noticias publicadas.



Realidad Virtual



En el mundo de la ciencia, la realidad virtual también podría ser de gran ayuda. Equipos de investigación de la Universidad de Carnegie Mellon y del Instituto de Investigación Benaroya han combinado una técnica llamada microscopía de expansión con realidad virtual. Así, los científicos tendrán la posibilidad de ampliar, explorar y analizar estructuras celulares de maneras que, con la microscopía tradicional, no serían posibles.



Por su parte, Snap también ha comenzado a explorar las aplicaciones de la realidad aumentada. El objetivo de esta compañía es “dar vida a la realidad aumentada” así como de redefinir “cómo interactuamos y superponemos la informática en el mundo”.



Pero eso no es todo pues el metaverso también puede traer beneficios económicos. Según el reporte “Seeing is believing” de PwC, las realidades virtual y aumentada pueden incrementar el PIB global en 1.5 mil millones de dólares para 2030. Esto también se podría reflejar en otros sectores, como el laboral. Ahí, más de 23 millones de empleos serían mejorados con el uso de estas dos tecnologías, para 2030.

