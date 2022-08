El cifrado de extremo a extremo llega a Facebook Messenger

Facebook ha compartido una actualización sobre sus planes largamente esperados para activar el cifrado de extremo a extremo (E2EE) de forma predeterminada en su plataforma de chat Messenger, diciendo que ha comenzado a probar la función para chats "entre algunas personas" esta semana.



Cifrado de extremo a extremo ¿predeterminado?



Actualmente, Facebook ofrece a los usuarios de Messenger la opción de activar E2EE por chat , pero tales esquemas de suscripción generalmente solo son aceptados por una minoría preocupada por la seguridad.



Hacer que el cifrado de extremo a extremo sea el predeterminado será un gran paso: agregar una capa sustancial de seguridad a una plataforma de chat utilizada por más de mil millones de personas en todo el mundo. También es probable que desencadene discusiones con los gobiernos que dicen que E2EE obstaculiza su capacidad para combatir el crimen.



El cifrado de extremo a extremo significa que Facebook no puede ver el contenido de los mensajes de sus usuarios, solo los participantes pueden hacerlo. Esto hace que sea mucho más difícil (aunque no imposible) que terceros, como los piratas informáticos o las fuerzas del orden público, husmeen en las conversaciones digitales.



Capas de cifrado



En los últimos años, la empresa matriz de Facebook, Meta, ha ido agregando lentamente más capas de cifrado a sus diversas plataformas de chat, pero estos esfuerzos aún no se han unificado.



Los chats en WhatsApp están encriptados de forma predeterminada utilizando el mismo protocolo que ofrece Signal, el mensajero seguro estándar de la industria; Actualmente se está probando el cifrado opcional para los mensajes directos de Instagram ; y Messenger ofrece E2EE a través de su función de "mensajes que desaparecen". (Anteriormente, la aplicación también ofrecía un "modo de desaparición" similar, pero se está eliminando, según la actualización de Facebook de hoy).



Facebook ha sido criticado por no hacer que E2EE sea el predeterminado en Messenger, especialmente tras la reversión de Roe v. Wade en los Estados Unidos, donde las huellas digitales como los chats de aplicaciones se usarán como evidencia para procesar los abortos recientemente criminalizados.



Esto se destacó en un caso esta semana, en el que Facebook cumplió con una orden de allanamiento de la policía para entregar el historial de chat de Messenger de una adolescente de Nebraska y su madre, lo que llevó al enjuiciamiento de la pareja por cargos relacionados con las leyes de aborto preexistentes del estado.



Facebook dijo anteriormente que ha tardado en hacer que E2EE sea el predeterminado en todas sus plataformas de chat debido a la dificultad de integrar dicha tecnología en las aplicaciones utilizadas por miles de millones y la necesidad de equilibrar la privacidad del usuario con la seguridad .



En su actualización de hoy, la compañía reiteró que está en camino de hacer que E2EE sea el predeterminado para todos los chats y llamadas en Messenger "en 2023".



Además de la nueva prueba de E2EE predeterminada, la compañía también anunció una función denominada "almacenamiento seguro" que cifrará las copias de seguridad en la nube del historial de chat de los usuarios en Messenger.



“[Estamos] probando el almacenamiento seguro para hacer una copia de seguridad de esos mensajes en caso de que pierda su teléfono o quiera restaurar su historial de mensajes en un nuevo dispositivo compatible”, dijo la compañía. "Al igual que con los chats encriptados de extremo a extremo, el almacenamiento seguro significa que no tendremos acceso a sus mensajes, a menos que elija informarnos".



Otras características nuevas que se están probando en Messenger incluyen la sincronización de mensajes eliminados entre dispositivos; probar la capacidad de cancelar el envío de mensajes; y agregando encriptación a los mensajes de manos libres enviados en Messenger usando los anteojos inteligentes Ray-Ban Stories de la compañía.