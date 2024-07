El diseño del Echo Spot es minimalista. Al verlo de frente nos encontramos con un aspecto circular; poco más de la mitad de la pantalla la abarca su pantalla y la otra parte está dedicada al sistema de audio. De verdad, luce bien en casi cualquier lugar, pero especialmente en las habitaciones u oficinas en casa.

Como decíamos, tiene un display cuyo tamaño es de 2.8 pulgadas. Durante nuestras pruebas, notamos que es bastante exacto y responsivo a la hora de navegar a través de él. Sin embargo, como todos sabemos, la magia de Alexa se disfruta más al hacerle solicitudes a través de comandos de voz.

En ese sentido, notamos que el micrófono que incluye este dispositivo es preciso y reconoce nuestra voz rápidamente para responder a nuestras solicitudes. Como es común en otros equipos de Amazon, el Spot incluye un botón físico para encender y apagar el micrófono. Así podemos estar seguros de mantener nuestra privacidad en todo momento.

Configuración sencilla

Al ser un equipo diseñado por Amazon, este se comunica con todo el ecosistema de Alexa. Entonces, para echar a andar el Spot solo se necesita ingresar a la app de Alexa, en tu teléfono o tableta con iOS o Android, y seleccionarlo.

Entre los principales usos que le dimos al Echo Spot fueron, por las mañanas, además de usarlo de reloj despertador, reproducir podcast de noticias que escuchamos a diario. También para ver la hora y el clima. Por las tardes, de hecho, a diversas horas del día, para reproducir música, desde servicios como Spotify o el mismo Amazon Music.

Funciones limitadas

Si eres usuario de dispositivos Echo, y es muy probable que lo seas, ya que Alexa es de los asistentes personales más usado en los hogares mexicanos, sabrás que tienen pantallas compatibles con videollamadas.

En el caso del Echo Spot, no es compatible, ya que no cuenta con una cámara integrada. Tampoco reproduce en su pantalla servicios de streaming de video como Netflix. Sin embargo, consideramos que no es una limitante, pues las características de este producto son diferentes y enfocadas al uso, por ejemplo, de un despertador, pero ahora smart.

En general, la experiencia con el Echo Spot fue divertida, siempre lo es al utilizar comandos de voz con Alexa (mi favorito es “¡Trépale!” para subir el volumen de la música). El precio del dispositivo, a la venta en el sitio web de Amazon, es de 1,549 pesos.

