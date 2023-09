En espacios de trabajo o incluso con amigos, habrá momentos donde alguien requiera navegar en Internet pero no pueda hacerlo, ya sea porque no hay una conexión de WiFi disponible o no cuenta con un plan móvil.

Cuando eso sucede, compartir tus datos móviles puede ser la alternativa más rápida y práctica para solucionar el problema. Pero convertir esta acción en un hábito puede generar algunos inconvenientes.

Estas son las desventajas de compartir tus datos móviles

Compartir tus datos móviles puede ser la respuesta a una emergencia, pero hacerlo trae algunas consecuencias que debes tomar en cuenta, especialmente si lo realizas constantemente.

La principal desventaja es el elevado consumo de batería que se requiere. Huawei menciona en su Centro de ayuda que el gasto de energía depende de la intensidad de la señal y la cantidad de datos cargados y descargados.

“Cuando la señal es deficiente, aumenta la intensidad de la transmisión y recepción de señal, lo que hace que se eleve el consumo de energía. Cuando hay gran cantidad de datos cargados o descargados, el consumo de energía también es elevado”, se puede leer en el Centro de ayuda de Huawei.

Dado que compartir datos móviles requiere un gasto de batería considerable, Google recomienda que, al hacerlo, conectes los dispositivos a la energía eléctrica y los desactives cuando hayas terminado.

Otra desventaja es el consumo de datos. Conectar un dispositivo extra puede terminar con el resguardo que tenías de tu plan antes de la próxima renovación. Debes tener en cuenta que actividades como videojuegos, reproducción de videos en HD y el streaming requieren de un gasto considerable de batería e Internet.

Aunque Google sugiere usar la opción de Ahorro de datos, es posible que al compartir tu conexión con otros dispositivos requieras desactivarla para navegar en la web.

Una desventaja que no debes dejar de lado es la velocidad para navegar en Internet. Compartir datos móviles no puede competir con los beneficios de una red WiFi, por lo que es posible que dependiendo el número de dispositivos conectados la señal se haga más lenta.

De igual forma, Google advierte en su Centro de ayuda que “es posible que algunos proveedores de telefonía celular limiten la conexión mediante dispositivo móvil” o incluso cobren cargos extras para utilizarla.

¿Cómo compartir datos móviles?

¿Sabías que puedes compartir datos móviles con varios dispositivos, ya sea un celular, una tablet o una computadora? Lo primero que debes hacer es activar la opción de Hotspot. Para ello debes deslizar el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y dar clic en ella.

Para que otro dispositivo se conecte a tus datos, deberá ir a las redes WiFi disponibles y seleccionar el nombre del hotspot de tu celular, ingresar la contraseña y listo.

Puede que en algunas versiones de Android no aparezca esta opción como tal pero sí puedan compartir Internet. Para ello deben ir a “Ajustes” y elegir la opción de “Otras conexiones inalámbricas”, ahí encontrarán la opción de “Compartir WiFi” , así como el nombre y la contraseña para hacerlo.

Si tu dispositivo en iOS, abre “Configuración”, selecciona “Datos celulares” y después “Compartir Internet” o bien dirígete a “Configuración” y elige “Compartir Internet". Recuerda mantener activada la opción de “Permitir a otros conectarse”.

En caso de que no encuentres esta opción, Apple recomienda comunicarse con el proveedor de Internet para verificar que tu plan de datos móviles admite esta acción.

