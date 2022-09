Destaca como gamer e ingeniero

Luis Enrique Padilla es estudiante de octavo semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica en el Instituto Politécnico Nacional. Sin embargo, también es jugador profesional de Call of Duty Mobile (CoDM).



Su afición a los juegos de video lo llevó a convertirse en un gamer profesional, una actividad que cada vez llama más la atención de las nuevas generaciones. Ahora, los jóvenes aspiran a especializarse en los videojuegos y desarrollar habilidades extraordinarias en el mundo gaming.



“Cuando llegó la pandemia, tuve mucho más tiempo de jugar, comencé a involucrarme en los torneos y me di cuenta que podía tener la habilidad de hacer más. Al poco tiempo, me reclutó el equipo de Zygnus E-Sports para el Campeonato Mundial de Call of Duty Mobile”, comentó, el estudiante de 23 años de edad.

Leer también: Netflix “barato” podría costar entre 7 y 9 dólares al mes



Se potencializan competencias de videojuegos en dispositivos móviles



De acuerdo con un reporte de la EAE Business School sobre gaming, eSports y streaming, el 36% de los mexicanos juega más de una hora en su smartphone, cada día. Asimismo, el 26% dijo jugar entre 20 y 40 minutos al día y, el 17%, entre 40 minutos y una hora.



Luis Enrique o “nVoi”, como se le conoce en el mundo del gaming, dedica más de ese tiempo cada jornada. Es por eso que tiene la habilidad necesaria para pertenecer a Zygnus E-Sports, una organización de deportes electrónicos, fundada en 2020, con la finalidad de impulsar la cultura de los videojuegos en Latinoamérica.



“Después de ser reclutado, empezamos a ganar torneos locales. Con la práctica, en el equipo fuimos llegando más lejos: jugamos contra equipos de Estados Unidos y Brasil... Cuando me di cuenta, comenzamos a tener contratos y a recibir ingresos por nuestra habilidad”, detalló Luis Enrique, uno de los mexicanos que compitió en las eliminatorias del Campeonato Mundial de Call of Duty Mobile 2022.



Mexicanos participan en competición regional de juegos móviles



Luis Enrique y su equipo Zygnus E-Sports, conformado por cinco integrantes más, viajaron a Brasil el pasado 13 y 14 de agosto. Allá compitieron en la Fase 4 de las eliminatorias regionales. En ese escenario, 40 equipos tuvieron la oportunidad de obtener su pase a la final, cuyos premios son del orden de los dos millones de dólares.



En esa ocasión, el mencionado equipo mexicano de deportistas electrónicos, conformado, además de Luis Enrique Padilla, por Ricardo Gómez, Leonel Fernández, Jaciel Martínez, Hugo Romero y el venezolano José Kim Wa Rojas, terminó su participación en el quinto lugar.



El premio destinado a este equipo fue de 2 mil 500 dólares, por su destacada participación en la eliminatoria regional.



“Para lograr el éxito se necesita mucha actitud y compromiso, tener un buen equipo y enfocarse en lograr la motivación necesaria. Siempre se debe estar consciente de que esta actividad es como cualquier otra disciplina en la que te quieras especializar: debes invertir mucho tiempo en los entrenamientos. La práctica sí vence al talento nato en este sentido. La buena noticia es que cada vez hay más jugadores profesionales que se dedican y viven del gaming”, señaló “nVoi”, quien combina sus estudios con sus sesiones de entrenamiento, las cuales son de entre cinco y seis horas, todos los días.



Esports, una profesión anhelada



En una encuesta realizada por la empresa de accesorios para videojugadores HyperX, a través de Facebook, el 79.6% de los gamers manifestó que desea desarrollarse profesionalmente. De ellos, al 78.5% le gustaría ser jugador profesional; al 7.1%, fundar su propio equipo; y al 4.9%, desempeñarse en el rol de coach.



Desde su lanzamiento en octubre de 2019, Call of Duty Mobile (CoDM) se ha convertido en uno de los juegos móviles más importantes de la industria del gaming. Más de 650 millones de personas han descargado este juego en todo el mundo. Logró 300 millones de descargas en sus primeros 12 meses y es popular entre usuarios de Android y de iOS.



En 2021, el gasto anual de los consumidores en CoDM superó con creces los mil millones de dólares.



“Vamos por buen camino, cada vez, la comunidad gamer lo está tomando con mayor seriedad. Una ventaja es que no hay un límite de edad: cualquiera puede ser jugador profesional. Para esto, solo tiene que gustarle e invertir mucho tiempo”, dijo Luis Enrique, quien aparte de ser jugador profesional, también es streamer en Twitch.



Leer también: Viral: Perro "periodista" roba micrófono en transmisión en vivo



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters