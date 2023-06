El día de ayer, en el marco de su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2023 (WDDC 2023), Apple sorprendió al mundo con la presentación de su visor de realidad mixta, Vision Pro, basado en una nueva generación de tecnología llamada cómputo espacial que, más allá de su innovación llamó la atención por su precio que, al parecer está bien justificado.

Lo primero que hay que decir es que el visor no saldrá a la venta próximamente. La compañía anunció que será hasta el próximo año cuando estén disponibles en Estados Unidos. Hasta entonces se conocerá su precio oficial pero, por ahora, se especula que costará alrededor de 3 mil 499 dólares.

Lo anterior significa que no se sabe cuándo el dispositivo podría llegar a México. Lo que sí está claro es que no cualquiera podrá darse el lujo de adquirirlo pues su costo está estimado en alrededor de 60 mil pesos, tomando en cuenta el tipo de cambio actual.

El costo parece fuera de proporción pero vamos a decirte por qué está justificado.

Imagen: Apple

¿Qué hacen los Apple Vision Pro?

Los visores de realidad mixta son la nueva apuesta de la compañía que pretende cambiar la manera en que interactuamos con la tecnología.

Los Apple Vision Pro son capaces de proporcionar experiencias tanto de realidad virtual como de realidad aumentada. Los usuarios controlan el dispositivo a través de la voz y las manos.

De acuerdo con las pruebas dadas a conocer por Apple, desde el visor el usuario puede ver e interactuar con sus apps, adentrarse en sus videos e imágenes personales, jugar videojuegos, participar en videoconferencias y mucho más.

Apple señala que los Vision Pro forman parte de una nueva generación de tecnología llamada cómputo espacial y destacó que una de las características más relevantes es que la pantalla del dispositivo permite ver todo lo que está alrededor, de manera que la persona no pierda contacto con el mundo real.

Imagen: Apple

¿Por qué es tan caro el visor de Apple?

Como ya mencionamos, se estima que los Vision Pro lleguen al mercado en 2024 y tengan un precio de 3 mil 500 dólares. Pero ¿su precio está justificado?

Más allá de tema de diseño, una de las características que aman los fans de la marca, entre las razones por las cuales especialistas en tecnología consideran que su costo es adecuado se debe a que este visor es técnicamente mucho más avanzado que cualquier otro y cuenta con el ecosistema de Apple detrás, lo que significa que habrá miles de aplicaciones que se podrán utilizar.

Imagen: Apple

Además, como explica el medio estadounidense Mashable, producir el Vision Pro probablemente cueste una fortuna.

Hay que mencionar que el dispositivo está equipado con un M2 y un nuevo chip R1, diseñado para procesar señales de una docena de cámaras y muchos sensores. Además, los auriculares XR2 son de alta tecnología.

Apple se distingue por usar sus propios chips, lo que significa absorber los costos de fabricación y la probable escasez de materiales que no ha logrado regularizarse tras la pandemia.

A lo anterior hay que sumar su pantalla Micro-OLED, capaz de ofrecer una resolución increíblemente alta y un alto brillo en un panel pequeño. Y no solo eso, tiene la opción de mostrar los ojos del usuario durante algunas interacciones, lo que aumenta tanto el consumo de energía como la lista de materiales.

Finalmente hay que señalar que el cuerpo está construido en una pieza de vidrio laminado.

Imagen: Apple

Como verás, a nivel de hardware, no es un equipo fácil ni barato de producir y, al parecer, tampoco era la intención de Apple. Vision Pro es un visor tan potente y caro que no está destinado a las masas. Está más bien pensado para los desarrolladores, y quizás algunos fans de la compañía y la tecnología. Lo que es más, en las circunstancias actuales, la empresa probablemente no pueda producirlos en un volumen muy alto.

